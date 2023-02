Teemu Keskisarjan ehdokkuus tuli Ylelle yllätyksenä – julkaisi historioitsijasta sarjan vain päivää aiemmin

Sarja jää katsottavaksi Areenaan, mutta sen televisiointi siirtyy.

Historioitsija Teemu Keskisarjan ilmoitettiin tänään tiistaina asettuvan ehdolle eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana.

Vain päivää aiemmin maanantaina Yle Areenassa julkaistiin Keskisarjasta kertova dokumenttisarja Teemu Keskisarja ja kuolleet ihmiset.

Ylen luovien sisältöjen ja median päätoimittajana toimiva Ville Vilén sanoo Keskisarjan ehdokkuuden tulleen yllätyksenä Ylen päädyssä niin hänelle kuin sarjan tuotantotiimillekin.

– Täytenä yllätyksenä tämä ehdokkuus tuli, Vilén sanoo.

Sarja jää Vilénin mukaan Areenaan katsottavaksi, koska se on siellä jo ehditty julkaista. Television puolella sarja ei ole vielä ehtinyt alkaa, joten televisiointi siirtyy vasta eduskuntavaalien jälkeiselle ajalle.

– Kyllähän medialla on korkea kynnys poistaa jo julkaistua. Totta kai se on harkintaani vastaavana päätoimittajana, mutta minusta on aivan eri asia tämä TV-julkaisu, joka isolle kanavalle hyvään katseluaikaan julkaistaan, Vilén perustelee.

– Areena on hyvin erilainen väline, sinnehän mennään ja itse etsitään ja valitaan katsomista.

Sarja on jäämässä Areenaan katsottavaksi vaaleista huolimatta, mutta sitä ei ole tarkoitus nostaa esille esimeriksi sivuston etusivulle.

Vaikka Keskisarjasta ja hänen työstään kertova sarja pyritään pitämään poissa Areenan etusivulta ja sen televisiointi lykkääntyy, on historioitsija sen sijaan yhä tervetullut ajankohtaisohjelmiin vaalienkin alla.

– Siellähän kerrotaan, jos joku on ehdokkaana tai ei. Mutta tämä on eri asia, koska tämä on hänestä kertova sarja. Harkintani mukaan tv:ssä esittäminen noin näkyvällä paikalla juuri ennen vaaleja antaa hänelle erillisen aseman, koska sarja kertoo hänen työstään ja hänestä itsestään, Vilén toteaa.

Jos Keskisarjan ehdokkuus olisi ollut ennestään tiedossa, oltaisiin sarja julkaistu myös Areenassa vaalien jälkeen. Vilénin mukaan myöskään tilanne, jossa Areenajulkaisu ja televisiointi ovat näin kaukana toisistaan, ei ole optimaalinen.

Vastaavia tilanteita on tullut aiemminkin vuosien varrella vastaan ja ehdokkuudet tulevat Vilénin mukaan pääasiassa yllätyksenä. Hän ei kuitenkaan näe syytä sille, että jokaiselta televisiosarjan kohteelta tai radiojuontajalta pitäisi alkaa kyselemään mahdollisen ehdokkuuden perään.

– Silloin, kun tieto asiasta on tullut, niin sen jälkeen enää vaaliaikana ei ole sitten esiinnytty niissä ohjelmissa. Samanlainen tapaushan tämäkin on.

