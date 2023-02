Aaltola kommentoi näkemyksiään Ilta-Sanomille sen jälkeen, kun Ben Zyskowicz väläytti uudenlaista ehdokasvalintaa kokoomukselle.

Kokoomuskonkari, kansanedustaja Ben Zyskowicz väläytti Verkkouutisissa perjantaina julkaistussa BenTV:ssä, että kokoomuksen tulisi järjestää neuvoa antava jäsenäänestys presidenttiehdokkaista.

Zyskowicz ehdottaa, että heti ensi kesän lopulla elo-syyskuussa kokoomus järjestäisi esivaalikiertueen, kunhan eduskuntavaalit on pidetty ja Suomen hallitus muodostettu. Tätä voisi seurata hänen mukaansa puolueen jäsenäänestys kokoomuksen presidenttiehdokkaasta, joka ei kuitenkaan olisi sitova päätös.

Kiertueen avulla puolue saisi näkyvyyttä ja pääsisi presidenttikisan etulinjaan, josta se on uhannut jäädä nyt jälkeensä, Zyskowicz perustelee.

Zyskowicz näkee, että kokoomuksen presidenttiehdokkaina voisivat olla Alexander Stubb, Risto E.J. Penttilä, Elina Valtonen, Antti Häkkänen. Jokerina hän veti pöydälle myös puolueihin sitoutumattoman, suurelle yleisölle Ukrainan sodan vuoksi paljon julkisuudessa olleen Upin johtajan Mika Aaltolan, joka halutessaan voisi osallistua kokoomuksen jäsenvaaleihin.

– Puoliksi pakotetaan sinne [esivaalikiertueelle] ne nimet, jotka on ollut esillä mahdollisina kokoomuksen ehdokkaina. Ei tule vaaleja, jos ei ole useita vaihtoehtoja, Zyskowicz sanoo.

Aaltola toimii Ulkopoliittisen instituutin johtajana, mutta hiljattain hän on noussut esiin myös presidenttiehdokasspekulaatioissa. Lokakuussa hän nousi Ilta-Sanomien teettämän kyselytutkimuksen ykkösnimeksi.

Viimeisimmän kyselyn kärjessä on nähty ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja toisella sijalla on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk).

Suomen politiikasta ulkopuolisena henkilönä Aaltola on osoittanut kiinnostusta presidenttikisaan vaihtelevasti. Näin Aaltola vastasi IS:lle sunnuntaina suhtautuvansa Zyskowiczilta kaikuneeseen vaalikosiskeluun:

– Kiitän Benin kaltaista kokenutta ja näkemyksellisestä poliitikkoa hänen ideastaan. Olen sanonut, etten käytännöllisistä syistä ole lähdössä presidentinvaaleihin, koska se on miltei mahdotonta puolueiden ulkopuoliselle ehdokkaalle. Hän tarjoaa yhden reitin. Mutta se ei olisi reilua kokoomuksen ehdokkaille, jotka ovat jo asettuneet vaaleissa testattaviksi, Aaltola kertoo viestillä lähettämässään vastauksessa.

Yksi häntä politiikkaan vetävä kannustin ovat ”vanhankantaiset voimat”, joiden kanssa Aaltola ei jaa samankaltaisia näkemyksiä.

– Olen sanonut, että jonain päivänä voisi politiikka kiinnostaa. Onhan minulla selkeä näkemys Suomen suunnasta uuden ajan koittaessa. Viime päivinä on tullut selväksi myös se, että maassa on myös vanhakantaisia voimia, suomettumisen häntiä ja Natoon liittymisen jarruttelijoita, joita vastaan olen. Päättäväisyyteni on siis nousemaan päin. Mutta hetkeni ei ole juuri nyt, hän kertoo.

– Pidän nykyisestä työstäni omassa elämäntilanteessani.

Presidentti Sauli Niinistölle valitaan seuraaja alkuvuodesta 2024. Vaalit järjestetään sunnuntaina 28. tammikuuta 2024 ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta.