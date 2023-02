Presidentti Sauli Niinistö korosti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien hyväksymisen tärkeyttä juhlavieraille pitämässään puheessa. Niinistö ja Sanna Marin pokkasivat Suomelle palkinnon Nato-jäsenyyden hakemisesta yhdessä Ruotsin kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ottivat vastaan illalla Münchenissä Ewald von Kleist -palkinnon. Suomi ja Ruotsi saivat palkinnon yhdessä Nato-ratkaisustaan. Ruotsin palkinnon vastaanottivat prosessin alulle laittanut ex-pääministeri Magdalena Andersson ja nykyinen pääministeri Ulf Kristersson.

Niinistö painotti palkintotilaisuudessa pitämässään puheessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien hyväksymisen tärkeyttä.

– Haluan korostaa, että on erittäin tärkeää, että Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa istumme molemmat pöydässä täysinä Nato-jäseninä. Näinä kriittisinä aikoina Suomen ja Ruotsin jäsenyydet vahvistavat koko liittokuntaa, Niinistö sanoi.

Niinistö kuvasi 28:n Nato-maan ratifioineen molempien jäsenyyden nopeasti ja monien tarjonneen sekä tukea että tiiviimpää yhteistyötä.

– Hakuaika – niin sanottu harmaa aika – ei ole ollut harmaa ja kylmä. Päinvastoin. Lämpö ja yhtenäisyyden tunne ovat olleet valtaisia.

Niinistö painotti, että näinä aikoina tarvitaan vahvaa liittokuntaa. Hän lainasi edesmenneen yhdysvaltalaissenaattori John McCainin vaimon samassa tilaisuudessa 2018 lukemaa miehensä kirjettä.

– Tulemme Müncheniin, koska maailmanjärjestystä koskevan visiomme ylläpitäminen ei ole vain aineellinen taistelu, vaikka se edellyttääkin vaurautta, valtaa ja realismia. Se on moraalinen taistelu. Kyse on maailmaamme hallitsevista arvoista. Siksi olemme liittolaisia.

Niinistö palasi puheensa alkuosassa vuoden takaiseen Münchenin turvallisuuskokoukseen. Maailma oli tuolloin laajamittaisen sodan partaalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi peräänkuulutti tekoja ja kysyi, oltaisiinko häntä vihdoin valmiita kuuntelemaan. Neljä päivää konferenssin jälkeen Venäjä aloitti täysimittaisen sotansa Ukrainaa vastaan.

Niinistön mukaan sodan loppua ei ole näkyvissä. Venäjä jatkaa ja vahvistaa hyökkäyksiään.

– Vastauksemme presidentti Zelenskyille on: Me kuulemme, täysin selvästi. Ja me seisomme teidän rinnallanne.

Niinistö kuvasi monien Euroopassa alkaneen kuluneina vuosina jo pitämään rauhaa itsestäänselvyytenä. Presidentti nosti esiin saksan sanaa Zeitenwende. Käännekohdan jälkeen maailma ei enää koskaan tule olemaan entisensä.

– Monet meistä olivat tinkineet turvallisuudestaan. Se kaikki muuttui. Euroopan maat lisäävät nyt ripeästi puolustusmenojaan ja parantavat suorituskykyään. Keskittyminen jälleen turvallisuuteen ja puolustukseen Euroopassa hyödyttää koko transatlanttista turvallisuutta. Se tekee meistä parempia kumppaneita ja vahvempia liittolaisia.

Niinistö kertoi Venäjän hyökkäyksen tuoneen mukanaan Suomen ”oman historian kaikuja”.

– Emme olleet tinkineet turvallisuudestamme. Mutta mekin jouduimme miettimään tilannettamme uudelleen. Venäjän yritys palauttaa etupiirit ja lopulta sen hyökkäys suvereenia naapurimaata vastaan saivat meidät ottamaan seuraavan askeleen turvallisuutemme lisäämiseksi: haimme Nato-jäsenyyttä. Teimme tämän päätöksen läheisessä yhteistyössä ystävämme ja lähimmän kumppanimme Ruotsin kanssa.

Ewald von Kleist perusti Münchenin turvallisuuskokouksen. Hänen nimensä kantavan palkinnon ovat saaneet turvallisuuspoliittisista saavutuksista muiden muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Saksan ex-liittokanseleri Angela Merkel.