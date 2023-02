Niinistö kommentoi Nato-solmua: ”Se olisi aika paradoksaalista”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan hänellä ei ole tarvetta soittaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille. Haaviston kertomat tiedot yllättivät Niinistön ennen lehdistötilaisuutta.

Presidentti Sauli Niinistö ymmärtää ruotsalaisten huolia siitä, että Turkki alkaisi poimimaan hakijoista itselleen mieluisampia Nato-hakemustilanteessa. Niinistön mukaan tilanne ei ole lainkaan helppo. Suomi on tehnyt kaiken, mikä tehtävissä on. Saman on tehnyt Ruotsi.

– Nyt sitten Turkki alkaa sieltä poimia. Kyllä ruotsalaisten huoli on varsin ymmärrettävä, kun näyttää, että Suomi liikkuu edellä. Sen torjuminen olisi aika vaikeaa. Pitäisikö meidän ilmoittaa, että me kiellämme heitä ratifioimasta. Se olisi aika paradoksaalista ottaen huomioon, että me olemme hakeneet. Tämä on Cordionin-solmu, Niinistö kuvaili vallitsevaa tilannetta Münchenissä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi Niinistön lehdistötilaisuuden alla puhuneensa viime viikolla Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun kanna. Haaviston mukaan Turkki on tällä viikolla tuonut esiin Suomen toteuttaneen kaikki Madridissa laaditun kolmikanta-asiakirjan ehdot. Haavisto oli Turkkiin puhelimitse yhteydessä.

– Pääpuheenaihe on ollut tuki Turkin maanjäristyksen uhreille. Samalla Turkki on tuonut esiin sen näkökannan, että Suomi on toteuttanut kolmikantasopimuksessa asetetut ehdot ja Ruotsin kanssa heillä on vielä asioita auki.

Haavisto vahvisti, ettei Turkilla ole enää mitään esteitä ratifioida Suomen jäsenyyttä. Haaviston mukaan ensimmäiset signaalit esiteiden katoamisesta kuultiin Turkista tammikuun aikana.

Niinistöstä Haaviston lausuma vaikutti ”aika viralliselta”. Asia tuli ilmi juuri ennen Niinistön mediatapaamista. Niinistön mukaan Suomi on saanut pitkin matkaa Turkista viestejä. Presidentinkansliasta ne ovat olleet vähän tiukempia ja hallinnon puolelta vähän pehmeämpiä.

– Viesti on ollut se, että Suomi melkeinpä täyttää, täyttää kokonaan, sitten taas vaan melkein, mutta Ruotsi ei. Nyt tämä viestintä on kehittynyt siihen suuntaan, että ulkoministerimme on lausunut Turkin ilmoittaneen, että Suomi on täyttänyt Madridin sopimusasiakirjan. Siinä ollaan sitten menty eteenpäin, Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa Suomelle on tarjottu jossain vaiheessa ”vähän sellaista polkua”, että se erottaisi itse itsensä Ruotsista.

– Me kieltäydyimme siitä ja kieltäydymme edelleen tekemästä sitä. Ilmeisesti me joudumme kieltäytymään kieltäytymästäkään. Perin omituinen tilanne. Sen vuoksi voimme sanoa vain, että olemme oman tahtomme ilmaisseet.

Niinistön mukaan hän ei ole ollut, eikä haluakaan nyt olla, yhteyksissä Turkkiin.

– En nyt näe siihen kyllä mitään tarvetta.

Niinistö kuvasi käyneensä Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa läpi ”hyvin monimutkaista Suomi–Ruotsi-jäsenhakemustilannetta” monelta eri kannalta.

Niinistö jakoi pääministeri Sanna Marinin (sd) aiemmin päivällä antaman näkemyksen siitä, ettei vielä ole huokaista helpotuksesta.

– Ei ainakaan tässä vaiheessa vielä mitään helpotusta tule, Niinistö sanoi.

Marinin mukaan Turkki on julkisestikin kertonut, että sillä ei ole avoimia kysymyksiä Suomen osalta.

– Itse huokaisen helpotuksesta vasta siinä vaiheessa, kun Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukset on ratifioitu. Ennen sitä emme voi olla varmoja tästä tiestä eteenpäin.

Myös Marin oli keskustellut Nato-tilanteesta lyhyesti Stoltenbergin kanssa. Marinin näkemys on, että maiden olisi pitänyt olla Naton jäseniä jo aiemmin, koska ne täyttävät jäsenyyden kriteerit.

– Ei tässä pitäisi olla tällaista hankaluutta ja ajallista pituutta. Me täytämme kriteerit ja meidän olisi jo pitänyt olla jäseniä aikaisemmin.

Marin tapasi Niinistön lehdistötilaisuuden aikoihin Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin ja aikoi puhua tämän kanssa Ukrainan lisäksi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten tilanteesta.

– Toivottavasti ennen Vilnan huippukokousta molemmat maat ovat Naton jäseniä. Käymme näitä asioita varmasti hyvässä yhteisymmärryksessä läpi. Ei minulla ole takataskussa mitään vaatimuslistaa. Olen kiittänyt julkisestikin siitä tuesta, mitä Yhdysvallat on osittanut Ukrainalle. Me emme yksin Euroopassa pärjäisi, Marin sanoi.

Niinistö oli tavannut Münchenissä yhdysvaltalaissenaattoreja. Heitä oli kiinnostanut erityisesti ”Suomi–Ruotsi–Turkki-kolmio”. Niinistö viittasi kolmiolla Nato-jäsenyyshakemusten tilanteeseen.