Haavisto: Turkki näyttää Suomen Nato-jäsenyydelle vihreää valoa

Haaviston mukaan ensimmäiset viestit siitä, että kaikki on Suomen osalta kunnossa, tulivat Turkista tämän vuoden tammikuussa. Ruotsin kanssa asioita on vielä auki.

Toiveena on yhä, että Suomi ja Ruotsi olisivat heinäkuun huippukokoukseen mennessä Nato-jäseniä, mutta päätös ei ole enää maiden käsissä, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puhui toimittajille turvallisuuskonferenssissa Münchenissä.

Ulkoministerin mukaan Suomi kiinnostaa konferenssissa erityisesti käynnissä olevan Nato-hakemusprosessin vuoksi. Haavistolta kysyttiin, miten hän vastaa kysymyksiin siitä, aikooko Suomi liittyä Natoon ilman Ruotsia.

– Asia on tavallaan siirtynyt meidän käsistä näiden ratifioivien maiden käsiin. 28 on ratifioinut, kahta odotetaan, Turkkia ja Unkaria. Me tietysti toivotaan, että molempien maiden loppuprosessit menee mahdollisimman nopeasti ja molemmat maat ovat Natossa, kun tulee Vilnan huippukokous heinäkuussa, Haavisto sanoo.

Haavisto lisäsi, ettei Suomi, Ruotsi tai Nato voi omilla päätöksillään enää juurikaan vaikuttaa asiaan, vaan ratifiointien eteneminen riippuu Turkin ja Unkarin prosesseista. Haavisto toivoi, että Unkarin lupaukset siitä, että Suomen ratifiointia aletaan käsitellä helmikuun aikana, pitää.

Haaviston mukaan viimeaikaiset keskustelut Turkin kanssa ovat keskittyneet enemmänkin siihen, miten Suomi voi tukea Turkkia maanjäristyspelastustoimissa. Etelä-Turkkiin ja Pohjois-Syyriaan iskeneessä maanjäristyksessä on kuollut yli 40 000 ihmistä.

– Mutta samalla Turkki on tuonut esiin sen näkökannan, että Suomi on toteuttanut nämä kolmikantasopimuksessa asetetut ehdot ja Ruotsin kanssa heillä on vielä asioita auki, Haavisto kertoo viitaten viime kesänä tehtyyn Suomen, Ruotsin ja Turkin väliseen sopimukseen.

Haaviston mukaan viestit siitä, että kaikki ongelmat Suomen kanssa olisi ratkaistu, tulivat ensi kerran tämän vuoden tammikuun aikana. Miksi sitten Turkki katsoi yllättäen, että Suomi onkin hoitanut osuutensa?

– Meillä on tietysti sellainen olo, että alunperinkin oli vähemmän asioita auki. Monet olivat viranomaisyhteistyöhön ja turvallisuusviranomaisten tietojen vaihtoon perustuvia asioita.

– Totta kai siellä on ollut yksittäisiä karkotuspyyntökysymyksiä, mutta niihin Suomi on ilmoittanut, että näissä menetellään täysin oman lainsäädännön mukaisesti.

– Varmasti nämä Tukholman tapahtumat, mukaan lukien tämä Koraani-tapaus, on sitten vaikuttanut tunnelmaan Turkissa.

Haavisto sanoo Ruotsin olevan myös hyvin tietoinen tilanteesta. Suomi ja Ruotsi ovat jatkuvasti käyneet avointa keskustelua prosessin etenemisestä.

– Emme pidä mitään pimennossa Ruotsilta, eikä Ruotsi pidä mitään pimennossa meiltä.

Aikatauluasioista ei ole vieläkään tullut enempää lisätietoa. Tällä hetkellä Turkissa on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä tärkeämpää ajateltavaa maanjäristyksen vuoksi. Sekä Suomi, että Ruotsi ovat luvanneet lähettää humanitaarista apua Turkkiin, Ruotsi on lupautunut auttamaan myös uudelleenrakentamistöissä.

– Vaikka tämä on vaikea poliittinen tilanne meille, niin se ei hidasta meidän avun antamista millään tavalla. Humanitääristä apua ei ehdollisteta. Se on reilu viesti Turkille, että he tarvitsevat apua, niin sitä annetaan.

– Edetään Pohjoismaisten arvojen mukaan.