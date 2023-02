Niinistö: Suomi ei voisi vetäytyä, vaikka Ruotsista ei tulisi Naton jäsentä

Suomi ja Ruotsi ovat tehneet voitavansa tullakseen Naton jäseniksi, sanoi presidentti Sauli Niinistö lauantaina Münchenissä.

Presidentti Sauli Niinistöltä kysyttiin Münchenin turvallisuuskonferenssissa odotettu kysymys: onko Suomi valmis liittymään Naton jäseneksi myös ilman Ruotsia.

Niinistö sanoi lauantaina konferenssissa järjestetyssä paneelikeskustelussa, ettei Suomi voi vetäytyä Nato-aikeissaan, vaikka Ruotsi ei tulisi hyväksytyksi jäseneksi.

– Olemme hakeneet jäsenyyttä. Pitäisikö meidän sanoa, että peruutamme jäsenhakemuksemme. Sitä emme voi yksinkertaisesti tehdä, Niinistö vastasi.

Niinistön mielestä on turha pohtia, hyväksyisikö Suomi maiden hakemuksien erottelun.

– Olemme ilmaisseet tahtotilamme Ruotsin kanssa ja me emme reagoi millään tavoin. Me emme tule hyväksymään tai vaatimaan minkään kaltaista hakemusten erottamista, Niinistö sanoi.

Turkin suhtautuminen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiin on Niinistön mukaan matkan varrella vaihdellut.

– Pikku hiljaa he [Turkin johto] ovat vahvistaneet viestiään siitä, että he saattavat ratifioida pelkästään Suomen jäsenyyden.

Suomi ja Ruotsi ovat tehneet Niinistön mukaan nyt voitavansa.

– Olemme tehneet oman osuutemme hakemalla jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa ja tahtomme on tulla jäseniksi. Se on nyt Turkin käsissä päättää haluavatko he Suomen ja Ruotsin osaksi puolustusliittoa.

Sauli Niinistö (oikealla) osallistui turvallisuuskonferenssissa paneelikeskusteluun, johon osallistuivat myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sekä Tanskan pääministeri Mette Frederiksen (vasemmalla) ja Moldovan presidentti Maia Sandu.

Samassa paneelikeskustelussa Niinistön kanssa esiintynyt Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg korosti, että Nato on liittoumana jo tehnyt päätöksensä siitä, että se haluaa Suomen ja Ruotsin jäsenikseen.

– Minun viestini on ollut, ja tämä viesti oli Ankaraan myös tällä viikolla, että Suomi ja Ruotsi ovat valmiita ratifioitaviksi.

Stoltenberg toisti jo aiemmin antamansa näkemyksensä siitä, että Naton päätavoite on nyt se, että molemmista maista tulisi jäseniä mahdollisimman nopeasti, eikä se, että jäsenyys tapahtuisi samanaikaisesti.

– Tulen edelleen tekemään kovasti töitä sen eteen, että molemmista [Ruotsista ja Suomesta] tulisi Naton jäseniä Vilnan huippukokoukseen mennessä.

Kaksipäiväinen huippukokous alkaa Liettuan pääkaupungissa Vilnassa 11. heinäkuuta.