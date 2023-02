Pääministeri Sanna Marin otti kantaa Münchenin turvallisuuskokouksessa bilevideokohuun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) otti Münchenin turvallisuuskonferenssissa osaa paneelikeskusteluun yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

CNN-televisiokanavan uutisankkuri Christiane Amanpour otti paneelikeskustelussa esille myös panelistien sukupuolen.

– Olette kohdanneet seksismiä. Ihan lyhyesti, miten pärjäätte asian kanssa? Amanpour kysyi.

Marin aloitti puheenvuoronsa sanoen olevansa hyvin onnellinen, että saa asua valtiossa, jossa johtajat muuttuvat.

– Se on hieno juttu, Amanpour vastasi ja kohdisti seuraavan kysymyksensä suoraan Marinille.

– Miksi sinun piti pyytää anteeksi sitä, että olet ihminen. Sinut saatiin kiinni tanssimisesta, voi luoja miten kamalaa, ja sinun piti pyytää anteeksi sitä, että olet ihminen. Miksi ihmeessä, Amanpour kysyi.

Hän viittasi kysymyksessään Marinista viime kesänä levinneisiin sosiaalisen median videoihin, jossa Marin tanssi julkkisten kotibileissä.

– Olen tanssinut myös sen yhden kerran jälkeenkin, Marin vastasi ja sai yleisöltä raikuvat aplodit.

– Sukupuolten tasa-arvossa on paljon tekemistä. On hyvin tärkeää, että meillä on päättäjiä eri taustoista ja eri sukupuolista, koska tällöin voimme huomioida kaikkien näkökulmat, Marin vastasi.

– Naiset ovat puolet maailman väestöstä, joten heitä tulisi olla myös puolet päättäjistä, Marin lisäsi.

Myöhemmin Marin ylisti keskustelussa myös puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) päätöstä jättäytyä isyysvapaalle kesken ministerikautensa ja Suomen Nato prosessin.

– Kaikkonen päätti, että hänen lapsensa on pieni vain kerran ja otti isyysloman. Olen niin iloinen, että tämä on tasa-arvon tila Suomessa, Marin kiitteli.

