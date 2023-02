CNN:n tähtitoimittaja veti esiin Marinin vanhan Nato-lausunnon – näin pääministeri väisti kysymyksen

Pääministeri Sanna Marin sanoi Suomen liittymisen Natoon olleen selvää samana päivänä, jona Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) Ukrainan sotaa edeltänyt Nato-lausunto nousi esiin Münchenin turvallisuuskokouksen päälavalla. CNN:n Christiane Amanpour haastoi Marinia lavalla tämä tammikuussa 2022 Reutersille antamasta näkemyksestä, että Suomen liittyminen Natoon hänen pääministerikaudellaan olisi hyvin epätodennäköistä.

– Sanoit aiemmin, ettei Suomi liity Natoon, Amanpour johdatteli kysymystä.

Marin ei vastannut suoraan kysymykseen omista sanomisistaan. Hän löi tiskiin näkemyksen, että heti Ukrainan sodan alettua oli selvää, että Suomi liittyisi Natoon.

– Se oli selvää samana päivänä, jona Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomalaisille tärkein asia on pitää huolta siitä, että olemme itsenäinen valtio, turvassa ja teemme itse omat päätöksemme. Kun Venäjä, meidän naapurimme, hyökkäsi Ukrainaan, oli selvää, että me liitymme Naton, koska se on linja, jota Venäjä ei ylittäisi. Kyse on turvallisuudesta. Natoon liittyminen on rauhan teko Suomelle, Marin vastasi Amanpourille.

Hän katsoi, että Suomen ja Ruotsin tahotilassa Nato-polulla ole tapahtunut muutosta.

– Olemme lähettäneet hyvin selvän viestin Turkille ja Unkarille, että me haluamme liittyä Natoon yhdessä Ruotsin kanssa ja tämä on kaikkien yhteinen intressi. Emme tietenkään voi vaikuttaa muiden maiden ratkaisuun. Se on heidän päätöksensä. Mutta meidän viestimme on, että me olemme valmiita liittymään ja meille mieluisin vaihtoehto on liittyvä yhdessä (Ruotsin kanssa).

Marin keskusteli lavalla yhdessä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa. Marinin mukaan Euroopalta oli suuri virhe olla reagoimatta vahvemmin vuonna 2014 Krimin valtaukseen.

– Jos olisimme toimineet silloin vahvemmin, nykyinen sota ei olisi alkanut. Luulen Venäjän ajatelleen, että asiat menisivät samalla lailla kuin Krimillä. Se vain tunkeutuisi Ukrainaan ja Putin voittaisi hyvin nopeasti, koska me emme reagoineet 2014. Keskeinen oppi on, että meidän ei pidä olla naiiveja.

Marin viittasi lavalla aiemmin käytyyn keskusteluun ja painotti tarvetta panostaa puolustukseen ja pelotteeseen nykyisessä maailmantilanteessa.

– Minäkin haluan maailman, joka on kaunis ja turvallinen ja jossa meidän ei tarvitsisi laittaa rahaa puolustusvoimiimme. Sellainen maailma ei ole todellisuutta. Ainoa tapa turvata rauha ja sääntöperusteinen maailmanjärjestys on tehdä varmistaa, että Eurooppa ja demokraattiset maat ovat vahvoja, investoimme puolustuskykyymme ja että meillä on pelote sekä vipuvoimaa autoritäärisiä maita, joista Venäjä on hirvittävä esimerkki, vastaan. Jotta ne eivät käytä voimaa, pitää olla syy miettiä kahdesti, mitä voimankäytön seuraukset olisivat.

Marin perusteli lavalla, miksi Ukrainan sota ei ole vain lännen vaan koko maailman asia. Amanpour kysyi Marinilta, miten myös Euroopan ulkopuoliset maat vakuutetaan asian tärkeydestä.

– Ukrainan sota ei ole vain Euroopan asia. Se on koko maailmaan asia, koska meneillään on sota arvoista. Autoritääriset maat nostavat päätään sääntöperusteista maailmanjärjestystä vastaan. Siksi tämä on kaikkien sota. Näemme vuosikausia lisää samankaltaista käytöstä, ellei Ukraina voita sotaa. Meidän täytyy seistä arvojemme ja sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen takana, Marin sanoi.