Maailman jakautuminen kahtia horjuttaisi presidentti Sauli Niinistön mukaan koko maapalloa.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän hyvin aggressiivinen hyökkäystoiminta Ukrainassa ei horjuta Suomen turvallisuutta.

– Siihen en näe merkkejä. Päinvastoin meillä on ollut huomattavasti rauhallisempaa kuin perinteisesti.

Maailmalla on kuitenkin erittäin suuria turvallisuushuolia Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

– Näen vähän pahemman pilven. Jos maailma on tässä jakautumassa kahtia ja hyvin voimakkain vastakohtaisin tuntemuksin, niin se horjuttaa koko maapallon tilannetta. Venäjältä kuuluu puheita, miten rakennetaan suhteita tiettyihin maihin. Tällainen vaara tässä liikkuu. Jos se juopa sitten lähtee levenemään, niin sen kiinni kurominen olisi aika juttu. Tämä minusta on nyt aika huolestuttavaa.

Münchenin turvallisuuskokouksessa puhutaan muun muassa siitä, kuinka Venäjä tiivistää suhteitaan ja haluaa haastaa Yhdysvaltojen maailmanjohtajuuden sekä koko läntisen maailman. Venäjän kauaskantoisena tavoitteena on jakaa maailma etupiireihin muiden samanmielisten maiden kanssa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi kiertää parhaillaan Eurooppaa. Münchenin turvallisuuskokouksesta hän suuntaa kohti Moskovaa. Iranin presidentti Ebrahim Raisi on puolestaan parhaillaan vierailulla Kiinassa. Niinistö on korostanut Kiinan suhtautumista Ukrainan sotaan jo viime keväästä lähtien.

– Kaikkien eurooppalaisten pitäisi osata välittää Kiinaan viesti, joka sisältää kaksi elementtiä. Ensimmäinen on se, että eurooppalaisissa demokratioissa kansan mielipide vaikuttaa. Mitä ihmiset ajattelevat, sillä on vaikutus poliittiseen päätöksentekoon kuten demokratiassa kuuluukin olla. Toiseksi, jos ilmenee, että Kiina on tukemassa Venäjää, se tulee aiheuttamaan juuri ihmisten mielissä pahoja vahinkoja Kiinan imagolle Euroopassa, Niinistö katsoi.

Niinistö sanoi Münchenissä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että kiinalaiset osaavat tämän itsekin lukea nykyisestä tilanteesta, mutta viestiä tulisi toistaa heille.

Suomella olisi haluja päästä Kiinan ulkoministerin kanssa keskusteluihin Münchenissä. Niinistö sanoi puhuvansa asiasta vielä ulkoministeri Pekka Haaviston (virh) kanssa.

– Aikataulut on tietenkin jo lyöty lukkoon, mutta heidän tapaamisensa olisi hyvin hedelmällinen.