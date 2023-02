Presidentti Niinistö arvosteli puheita ”ruosteisista tankeista” Euroopassa – ”Ei kovin vakuuttava terveinen mihinkään suuntaan”

Presidentti Sauli Niinistö painottaa, että Ukrainan ilmapuolustuksen merkitys pitäisi selvästi tunnistaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui suomalaismedialle tänään perjantaina hetki ennen Münchenin turvallisuuskokouksen alkua.

Niinistö kehui, että länsimaisen aseavun laatu ja määrä ovat yllättäneet.

Häneltä kysyttiin, onko toimitusten hitaus ollut epämiellyttävä yllätys.

– Sanoisin, että olemme aika usein tulleet kuulleeksi eri Euroopan mailta, että kyllä meillä niitä on, mutta ne on ruosteessa. Se ei ole kovin vakuuttava terveinen mihinkään suuntaan, Niinistö sanoi.

– Osin kalusto on jouduttu saattamaan toimintakelpoiseksi ja sitten on se seikka, että Ukrainalla on perusaseistus vähän erilaista. Näin ollen uuden oppiminen ottaa myöskin aikansa, hän jatkoi.

Esimerkiksi Pohjois-Saksan Flensburgissa sijaitsevan sotilasajo­neuvoyhtiön FFG:n hallussa on 99 vanhaa Leopard 1A5 -taistelu­panssari­vaunua, jotka ovat peräisin Tanskan puolustus­voimilta. Vuosikymmeniä vanhat vaunut kunnostetaan Tanskan kustannuksella ja toimitetaan Ukrainan asevoimille.

Niinistö nosti esiin myös Ukrainan ilmapuolustuksen.

– Mitä jatkoon tulee, Leopardit ovat nousseet kovaan rooliin. Kuitenkin sotilasasiantuntijat ovat sitä mieltä, että eivät tätä taistelua niin ratkaisevasti muuta. Ilmapuolustuksen puolelle nimenomaan väestön suojelemiseksi olisi hyvä löytää enemmän apua, Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainan ilmapuolustuksen merkitys pitäisi ”selvästi tunnistaa”.

– Näemme ohjusten ja dronejen jatkuvalla syötöllä iskevän siviilikohteisiin. Niiden suojelemisessa tarvittaisiin vastaohjuksia, Niinistö sanoo.

Suomen puolustus­hallinto ei ole vielä ilmoittanut, millä tavalla Suomi osallistuu Leopard-talkoisiin.

Niinistö halusi tähän liittyen toistaa yhden asian.

– Sen minä toistan: Jos syntyy eurooppalainen yhteisoperaatio, niin Suomi on siinä mukana ja jos olemme mukana jossain, emme ole vain sivujuonessa mukana. Totesimme samaan hengenvetoon, että määrällisesti meitä rajoittaa ainoana Leopardin haltijana se, ettemme ole Naton jäsen ja meillä on pitkä raja. Mutta tässä pysymme, Niinistö vakuutti.