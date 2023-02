Niinistö tilanteesta, jossa Turkki ratifioisi Suomen ensin: ”Me emme tahdo, emmekä voi hakemustamme takaisin vetää”

Presidentti Sauli Niinistön korosti Turkilla olevan oma ymmärryksensä Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinneista. Suomen ja Ruotsin tahto on tulla niin pian kuin mahdollista Naton jäseniksi. – Onhan tässä aikaa jo mennyt, Niinistö sanoi Münchenissä.

Presidentti Sauli Niinistö alleviivasi Münchenin turvallisuuskokouksen alla pitämässään lehdistötilaisuudessa Suomen ja Ruotsin toivovan mahdollisimman pikaista Nato-jäsenyyttä. Niinistö halusi tehdä Suomen linjaa kristallinkirkkaaksi ilman ollessa sakeanaan erilaisia ulostuloja.

– Suomi ja Ruotsi ovat ilmaisseet tahtonsa ja jättäneet hakemuksen Natoon liittymiseksi. Se on meidän tahdonilmaisumme. Turkin suhtautuminen meidän tahtoomme on yksinomaan ja vain Turkin käsissä, Niinistö painotti.

Suomen ja Ruotsin mahdollista eri tahtiin ratifioimista Niinistö kommentoi aluksi toistamalla saman viestin.

– Meillä vallitsee Ruotsin kanssa edelleen yhteisymmärrys: niin pian kuin mahdollista molemmat jäseniksi. Turkilla vallitsee oma ymmärryksensä tilanteesta ja etenemisestä. Se on yksinomaan Turkin käsissä.

Niinistöltä kysyttiin, miten Suomi toimii, jos Turkki päättää vihjailujensa mukaisesti ratifioida Suomen sopimuksen ennen kuin se etenee Ruotsin asiassa mitenkään.

– Me emme tahdo, emmekä voi hakemustamme takaisin vetää. Me olemme esittäneet tahtomme esittämällä hakemuksemme, emmekä me siitä voi noin vain luopua.

Presidentti ei asiaa enempää aukaissut. Lausunnosta voi lukea, että Suomen on edettävä asiassa ilman Ruotsia, jos Turkki päättää Suomen ensinnä ratifioida.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on herättänyt huomiota lausunnoillaan, joissa hän on sanonut, ettei pääkysymys asiassa ole tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa, vaan se, että molemmat maat ratifioidaan mahdollisimman nopeasti Naton jäseniksi.

Niinistö ei halunnut kommentoida, mikä nyt on viesti, jota Nato haluaa liittokuntana viestiä Turkille.

– Tässä kysymyksessä liikkuu nyt niin paljon erilaista usvaa, että en lähde ollenkaan puhumaan muitten suilla tai arvioimaan, mitä joku toinen on sanonut tai on tekemässä.

Niinistöltä kysyttiin, onko mahdollista, että Suomesta tulee Naton jäsen maaliskuussa.

– Me toivomme niin kuin Ruotsikin kohdaltaan ja me yhdessä molempien osalta mahdollisimman nopeaa jäsenyyttä. Onhan tässä jo aikaa mennyt, Niinistö sanoi paljon puhuvasti.

Ulkoasianvaliokunta sai tiedotustilaisuuden alla valmiiksi Nato-mietintönsä. Eduskunta pääsee hyväksymään Nato-lain jo ennen huhtikuun eduskuntavaaleja, vaikka Turkki ja Unkari eivät olisi vielä Suomen Nato-jäsenyyttä ratifioineet.

– Kyllä minä hyvin tuon päätöksen ymmärrän. Tämä eduskunta kuitenkin on käytännössä asian oikeastaan jo päättänyt kaiken lisäksi hämmentävällä yksimielisyydellä: 94 prosenttia. Siinä mielessä on hyvin ymmärrettävää, että tämä eduskunta haluaa asiassa edetä, Niinistö kommentoi asiaa.

Presidentti Niinistö siirtyi lehdistötilaisuudesta puhelinkeskusteluun Stoltenbergin kanssa. Stoltenberg tapasi eilen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin. Stoltenbergin lausuntojen muutokseen Niinistö ei ottanut kantaa.

– Minä en osallistu nyt niihin eri tavalla puhumisiin. Kerron vain omia näkemyksiä. Pääsihteeri on noin kuvannut tilannetta ja käyn hänen kanssaan puhelinkeskustelun tämän päätyttyä.

Niinistö tapaa Stoltenbergin yhdessä Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa Münchenissä lauantaina.

Presidentti Niinistö käy virassaan viimeiseen Münchenin turvallisuuskokoukseen. Niinistön viimeinen vuosi presidenttinä alkaa 1. maaliskuuta. Hän on osallistunut presidenttikaudellaan kymmenisen kertaan arvostettuun turvallisuuskokoukseen.

Niinistöllä on ohjelmassa tämänkin vuonna useita korkeantason tapaamisia. Hän tapaa kahdenvälisesti ainakin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Britannian pääministeri Rishi Sunakin. Mahdollisesti järjestymässä on myös tapaaminen Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin kanssa. Blinken on matkustamassa sunnuntaina Turkkiin.

– Meidän kabinetilla on ollut jatkuva yhteys Valkoiseen taloon ja he tietävät tarkkaan meidän ajattelumme, Niinistö painotti.

Kolmenvälinen tapaaminen presidentillä on Saksan liittokansleri Olof Scholzin ja Norjan pääministerin kanssa. Niinistö tapaa myös runsaan määrän yhdysvaltalaisia senaattoreita.

Suomi ja Ruotsi saavat Nato-ratkaisustaan Münchenissä Ewald von Kleist -palkinnon lauantai-iltana. Palkintoa on jaettu vuodesta 2009 asti turvallisuuspolitiikassa ansioituneille tahoille.

Suomesta palkinnon ottavat vastaan presidentti Niinistö ja pääministeri Sanna Marin. Niinistö pitää tilaisuudessa juhlapuheen.

– Se on varsin merkittävä tapahtuma meille molemmille maille.