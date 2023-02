He ovat vaarassa pudota eduskunnasta

Keskustan ministerit käyvät kovaa kisaa kansanedustajien paikoista Vaasan vaalipiirissä.

Viimeisimpien gallupien perusteella keskusta olisi menettämässä yhdeksän kansanedustajan paikkaa, vihreät kolme, vasemmistoliitto kolme ja kristillisdemokraatit yhden huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Ilta-Sanomat on laskenut Ylen ja Helsingin Sanomien viimeisimpien puoluekannatusmittausten perusteella, kuinka paljon paikkoja eri puolueet saisivat eduskuntaan. Puolueiden kannatusprosentit perustuvat helmikuun gallupien keskiarvoon.

Laskelman perusteella selviää, kuinka paljon paikkoja puolueet olisivat saamassa kustakin vaalipiiristä. Lisäksi IS on analysoinut, ketkä nykyisistä kansanedustajista ovat vaarassa pudota eduskunnasta.

Vaasan vaalipiiri

Keskusta on menettämässä Vaasan vaalipiirissä jopa kaksi kansanedustajan paikkaa viimeisten gallupien perusteella. Tällä hetkellä viimeinen läpimenijä olisi Sdp:n kansanedustaja ja ensimmäinen rannalle jäänyt keskustan edustaja.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja puolustusministeri Mikko Savola saivat viime eduskuntavaaleissa vähiten ääniä keskustan listalla Vaasan vaalipiirissä.

Viime eduskuntavaaleissa vaalipiirin viimeinen läpimenijä oli nykyinen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, joka sai 5 500 ääntä, ja toiseksi viimeinen keskustan läpimenijä oli puolustusministeri Mikko Savola 5 700 äänellä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä sai 6 000 ääntä ja Pasi Kivisaari 6 600 ääntä.

Keskustalaiset käyvät kovaa taistelua kansanedustajan paikoista, joita tällä hetkellä on luvassa vain kaksi. Vaalipiiristä on tällä hetkellä kolme ministeriä, joten ainakin yksi heistä näyttäisi putoavan eduskunnasta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on selitellyt julkisuudessa hänen WhatsApp-tililtään lähetettyä meemiä, jossa irvailtiin pääministeri Sanna Marinille (sd) ja kansanedustaja Matias Mäkyselle (sd).

Kurviselta aluevaalit menivät kehnosti, mutta kuntavaaleissa hänen äänimääränsä kasvoi. Savolalla äänimäärät olleet laskussa sekä kunta- että eduskuntavaaleissa. Lyhyt ministeripesti tuo kuitenkin Savolalle näkyvyyttä.

Lintilä uusi viimeksi paikkansa selvästi, mutta nähtäväksi jää, aiheutuuko vellovasta WhatsApp-kohusta hänelle kohtalokas vaurio. Viime kerran ääniharava Kivisaari on ainut, joka ei ole saanut näkyvyyttä ministerinä.

Keski-Suomi

Keski-Suomesta keskustalta on lähdössä ainakin yksi paikka. Lisäksi viimeisten gallupien valossa viimeinen läpimenijä olisi keskustasta, joten paikkoja voi mennä kaksikin.

Vaalipiirin viimeinen läpimenijä oli viimeksi Joonas Könttä. Hän keräsi 3 300 ääntä. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sai 4 600 ääntä. Vaalipiirin ääniharava, 8 200 ääntä kerännyt Anne Kalmari uusinee paikkansa kivuttomasti.

Könttä on vaarassa menettää kansanedustajan paikkansa ja jos keskustalta menee toinenkin paikka, myös Honkonen voi tippua.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen voi tippua eduskunnasta, jos keskusta menettää toisenkin paikan Keski-Suomesta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko lienee varma läpimenijä.

Varsinais-Suomi

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon vaalipiiristä Varsinais-Suomesta puolue on menettämässä toisen paikkansa. Valtiovarainministeri Saarikko lienee varma läpimenijä. Hän sai viimeksi yli 9 400 ääntä. Vaarassa tippua eduskunnasta on Esko Kiviranta, joka sai viimeksi vajaat 3 800 ääntä.

Pirkanmaa

Myös Pirkanmaalta keskustalta on lähdössä toinen kansanedustajan paikka. Viime eduskuntavaaleissa Jouni Ovaska oli viimeinen läpimenijä 5 400 äänellä. Arto Pirttilahti sai vain reilut sata ääntä Ovaskaa enemmän. Heistä kumpi tahansa voi tippua eduskunnasta.

Keskustan Jouni Ovaska taistelee paikastaan Pirkanmaalla.

Häme

Kristillisdemokraatit on vaarassa menettää ainoan paikkansa Hämeestä eli eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen puolueen puheenjohtaja ja ministeri Päivi Räsänen olisi tippumassa eduskunnasta.

Viimeisimpien gallupien valossa Kd:n ensimmäinen kansanedustaja olisi jäämässä niukasti ulos eduskunnasta. Vaalipiirin viimeinen paikka olisi menossa kokoomukselle.

Kd saattaa menettää Päivi Räsäsen paikan Hämeen vaalipiirissä.

Helsinki

Vihreiden paikkamäärä on putoamassa kuudesta viiteen Helsingissä. Viime eduskuntavaaleissa eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimiva Atte Harjanne oli viimeinen läpimenijä vihreiden listalta. Kansanedustajat Emma Kari ja Outi Alanko-Kahiluoto eivät ole enää ehdolla eduskuntavaaleissa, mikä helpottaa Harjanteen tilannetta.

Viime vaalien viimeinen läpimenijä Atte Harjanne on saanut näkyvyyttä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Vasemmistoliitto on menettämässä kolmannen kansanedustajan paikkansa Helsingistä. Viimeksi viimeisenä vasemmistoliiton listalta meni läpi Veronika Honkasalo. Helsingin apulaispormestariksi valittu Paavo Arhinmäki luopui kansanedustajan paikastaan kesken kauden, jolloin uutena eduskuntaan nousi Suldaan Said Ahmed.

Said Ahmed sai lähes 3 500 ääntä vähemmän eduskuntavaaleissa kuin Honkasalo. Said Ahmed sai myös kuntavaaleissa 2017 muita puolueen kansanedustajia vähemmän ääniä, vaikka hänen äänimääränsä kasvoi reilusti. Said Ahmed on vaarassa pudota eduskunnasta.

Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed nousi eduskuntaan, kun Paavo Arhinmäki valittiin Helsingin apulaispormestariksi ja europarlamenttiin valittu Silvia Modig kieltäytyi paikasta.

Uusimaa

Keskusta olisi viimeisimpien gallupien valossa menettämässä toisen paikkansa myös Uudeltamaalta. Keskustan kansanedustaja olisi ensimmäinen rannalle jäävä. Viimeinen paikka menisi kokoomukselle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen uusinee paikkansa kirkkaasti, mutta toista paikkaa ei näillä gallupluvuilla olisi tulossa. Kaikkonen keräsi viimeksi lähes 11 000 ääntä. Viimeksi puolueen toinen läpimenijä oli Matti Vanhanen, mutta eduskunnan puhemies ei asetu enää ehdolle.

Myös vasemmistoliitto on menettämässä toisen paikkansa. Viimeksi eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimiva Jussi Saramo sai 3 500 ääntä ja Pia Lohikoski tuhat ääntä vähemmän. Lukujen valossa näyttää siltä, että Lohikoski on todennäköisemmin vaarassa tippua. Saramo sai myös aluevaaleissa enemmän ääniä kuin Lohikoski. Lisäksi Saramo on saanut vaalikaudella näkyvyyttä sijaistaessaan Li Anderssonia opetusministerinä tämän vanhempainvapaan ajan.

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski on vaarassa pudota eduskunnasta eikä Veronika Honkasalokaan voi olla täysin varma paikastaan.

Vihreiden paikkamäärä on putoamassa viidestä neljään. Viimeinen vihreiden läpimenijä oli viimeksi Tiina Elo. Elo, Inka Hopsu ja Saara Hyrkkö menestyivät kaikki kuntavaaleissa Espoossa hyvin, kun taas eduskuntavaaleissa hyvän tuloksen tehneen Noora Koposen tulos oli selvästi heikompi. Myös aluevaaleissa Koposen tulos jäi vaisuksi.

Viimeksi vihreistä eniten ääniä Uudellamaalla kerännyttä Pirkka-Pekka Peteliusta ei ole ainakaan vielä asetettu ehdolle. Eduskuntavaalien ehdokaslistat jätetään ensi tiistaina, ja sitä ennen vihreät nimeää viimeiset ehdokkaansa. Jos Petelius lähtee ehdolle, Koposen paikka saattaa olla vaarassa.

Kohujen varjostama Pirkka-Pekka Petelius ei ole kertonut julkisesti, aikooko hän olla ehdolla eduskuntaan.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen vaalipiirin paikkamäärä laskee kahdella. Tällä hetkellä viimeinen paikka olisi menossa Sdp:lle ja ensimmäinen eduskunnan ulkopuolelle jäävä olisi perussuomalainen. Perussuomalaiset menettäisi näin ollen yhden kansanedustajapaikan.

Viimeksi perussuomalaisten viimeinen läpimenijä oli Ano Turtiainen, joka erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä kesäkuussa 2020. Hän perusti sen jälkeen oman Valta kuuluu kansalle -puolueen. Olisi yllätys, jos Turtiainen onnistuisi nousemaan uudelleen eduskuntaan.

Keskustalta on putoamassa yksi paikka. Viimeksi keskustan listalta meni viimeisenä läpi Ari Torniainen. Viime kerran ääniharava, maa- ja metsätalous­ministerinä toiminut Jari Leppä ei ole enää ehdolla, joten Torniainen saattaa säilyttää paikkansa.

Keskustan Ari Torniainen saattaa uusia paikkansa, sillä Jari Leppä ei asetu enää ehdolle.

Vihreät on menettämässä toisen paikkansa. Viimeksi viimeinen läpimenijä vaalipiiristä oli Hanna Holopainen. Vihreiden toinen kansanedustaja Heli Järvinen ei kuitenkaan asetu enää ehdolle, joten Holopainen voi uusia paikkansa.

Oulu

Oulussa keskusta on menettämässä yhden paikan ja lisäksi viimeinen läpimenijä nykyisillä gallupeilla olisi keskustan viides kansanedustaja.

Tällä hetkellä keskustalla on kuusi paikkaa. Viimeksi viimeinen läpimenijä oli Pekka Aittakumpu. Varasijalta eduskuntaan nousi Tuomas Kettunen kesken vaalikauden menehtyneen Antti Rantakankaan tilalle.

Istuvista kansanedustajista edellisten vaalien äänikuningas Juha Sipilä ei ole enää ehdolla. Myöskään Juha Pylväs ei asetu ehdolle. Välttämättä istuvista kansanedustajista ei kukaan putoa, vaan tilaa olisi yhdelle uudelle kansanedustajalle.

Vasemmistoliiton Katja Hänninen saattaa pudota eduskunnasta.

Myös vasemmistoliitto on menettämässä yhden paikan. Viime eduskuntavaaleissa viimeinen läpimenijä oli Katja Hänninen, ja hän saattaa nyt pudota eduskunnasta. Vasemmistoliitto kisaa keskustan kanssa vaalipiirin viimeisestä paikasta.

Savo-Karjala

Keskusta on menettämässä neljännen paikkansa Savo-Karjalasta. Viimeksi viimeinen läpimenijä koko vaalipiiristä oli Hanna Huttunen Outokummusta. Vaalipiirin ääniharava Hannakaisa Heikkinen ja eduskunnan puhemiehenä ja pitkään ministerinä toiminut Anu Vehviläinen eivät ole enää ehdolla eduskuntaan, mikä tarkoittaa sitä, että keskustan listalla on tilaa yhdelle uudelle läpimenijälle.

Lappi

Lapin vaalipiiristä valitaan yksi kansanedustaja vähemmän kuin viime vaaleissa. Paikka on pois keskustalta, joka sai viime vaaleissa kolme kansanedustajaa.

Viime eduskuntavaaleissa vaalipiirin viimeinen läpimenijä oli keskustan Markus Lohi. Lapista eduskuntaan valittu keskustan Mikko Kärnä ei ole enää ehdolla Lapin vaalipiiristä, vaan Helsingistä. Näin ollen Lohi voi uusia paikkansa.

Keskustan Markus Lohi voi uusia paikkansa eduskunnassa. Vasemmalla istuvan Arto Pirttilahden kansanedustajan paikka on vaakalaudalla.

Satakunta

Satakunnassa yksikään puolue ei näillä näkymin ole menettämässä paikkojaan, vaan viimeisten gallupien mukaan puolueiden paikkamärät säilyisivät nykyisellään.

Viimeinen paikka menisi Sdp:lle ja ensimmäisenä toista paikkaa on kärkkymässä kokoomus.

Ahvenanmaalta valitaan yksi kansanedustaja, joka on perinteisesti liittynyt Rkp:n eduskuntaryhmään.