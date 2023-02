Eräs yksityiskohta Lintilän WhatsApp-kohussa herättää ihmetystä – miksi viestit eivät lähteneet?

Asiantuntijan mukaan rinnakkaiskäytön ei pitäisi estää viestien lähettämistä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi torstaina, ettei hänen puhelintaan ollutkaan kaapattu.

Uutena tietona Lintilä kertoi pitävänsä mahdollisena, että puhelimen rinnakkaiskäyttö saattoi olla syynä siihen, että hänen eduskuntakännykästään lähti pilailumeemi keskustan sisäiseen ryhmään.

Meemissä pilailtiin pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen kustannuksella.

Tapaukseen liittyy yhä avoimia kysymyksiä.

Ilmaan jäi esimerkiksi kysymys siitä, miksei Lintilä saanut lähetettyä viime torstaina viestejä puhelimestaan.

IS on nähnyt otteen keskustan sisäisestä viestiketjusta, jossa Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell ilmoittaa keskustalaisille, että Lintilän Whatsapp-tili on ”ilmeisesti hakkeroitu”.

– Hän (Lintilä) yritti laittaa tänne tiedon, mutta omat viestit eivät tule enää läpi. Kaikkien tässä ryhmässä olevien kannattaa seurata tilannetta omalta osaltaan, Kemell viestitti keskustan sisäiseen ryhmään viime torstaina kello 21.40.

TIETOTURVA-ASIANTUNTIJA Jarno Ahlströmin mukaan puhelimen rinnakkaiskäytön ei pitäisi estää viestien lähettämistä.

– Kyllä lähetetyt viestit pitäisi näkyä. Onko palvelu juuri sillä hetkellä toiminut oikein, sitä on mahdotonta sanoa.

Laite ei siis voi mennä ”lukkoon” rinnakkaiskäytön ollessa päällä?

– Ei. Se on käytettävissä yhtä aikaisesti.

Se on rinnakkaiskäytön idea?

– Kyllä.

Viime torstaina kello 22.18 – alle kolme tuntia sen jälkeen, kun Lintilän puhelimesta oli lähtenyt kohuttu meemiviesti – viestin lähettäminen jälleen onnistui Lintilältä.

– Tiedoksi, että mun Whatsapp-tili on kaapattu ilmeisesti ja kehotan kaikkia tarkkailemaan tähän ryhmään kuuluvia omia tilejään. Asiaa selvitetään, Lintilä kirjoitti keskustan ryhmään.

Lintilä ei osannut selittää, miten hän pystyi käyttämään puhelintaan jälleen viime torstai-iltana.

Lintilä antoi ymmärtää, että asiasta tehtäisiin vielä jatkoselvityksiä.

– Nyt ollaan käytännössä siinä pisteessä, että käydään keskustelua Metan kanssa ja todennäköisesti myös poliisin kanssa, koska lokitiedot on se, mitä pitää saada. Ilman niitä ei voida todentaa rinnakkaiskäyttöä.

Keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Lintilä tosin puhui ”keskustelusta”.

– Kyllä käydään keskustelu heidän (Metan ja poliisin) kanssaan.

Lintilä kertoi ryhmäkokouksen jälkeen, että keskustan eduskuntaryhmä suhtautui ”hyvin ymmärtävästi” puhelinkohuun.

Asian selvittämistä hankaloittaa se, ettei rinnakkaiskäytön aloittamisesta eikä lopettamisesta jää jälkeä sovellukseen.

– Kun rinnakkaislähettävä laite on aktiivisena, silloin sen pystyy näkemään sovelluksesta, mutta sieltä ei pysty näkemään, milloin käyttö on alkanut tai jos se on loppunut, Ahlström sanoo.

Ahlströmin mukaan onkin todennäköistä, että asia jää mysteeriksi.

Poliittisesti asian ytimessä on kysymys siitä, onko Lintilä puhunut totta. Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan hänellä ei ole syytä epäillä Lintilän valehdelleen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eeva Kallin mukaan keskustan ryhmä antoi Lintilälle vahvan tukensa, vaikka ”varsinaista lopullista vastausta ei saatu”.

– Totesimme, että hyvä asia oli, ettei mitään kaappausta ollut ilmennyt. Ymmärrän, että ministeri Lintilä haluaa itsekin tähän selvyyden. Se ei ole meidän käsissämme, kuinka nopeasti prosessi etenee, Kalli kommentoi jatkoselvityksiä.