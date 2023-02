Eeva Kalli linjaa karmeiden kannatuslukujen jälkeen: Keskustaa ei nähdä hallituksessa, jos kannatus laskee viime vaaleista

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoo HAAPALA-TV:n haastattelussa, että keskustan kynnys osallistua seuraavaan hallitukseen on viime eduskuntavaalien tulos eli 13,8 prosenttia.

Keskustan ryhmänjohtaja Eeva Kalli oli torstaina vuorossa HAAPALA-TV:n vaalisarjassa, jossa ennen vaaleja haastatellaan eri eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Kesken haastattelun, sen jälkeen kun Kalli oli kertonut luottavansa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) puheisiin WhatsApp-kohun ympärillä, tietoon tuli Helsingin Sanomien tuore gallup, joka lupaa keskustalla murskatappiota vaaleissa.

Keskustalle HS:n galluptulos on kaikkien aikojen surkein. Vain 9,6 prosenttia suomalaisista kertoo voivansa äänestää keskustaa.

– Galluplukema on huono. Ja se laittaa meidät kyllä tekemään entistä enemmän työtä.

Gallupissa kokoomuksen kannatus laski ja perussuomalaisten nousi, samoin Sdp:n.

– Näyttäisi siltä , että kärki on tiivistynyt. Ja kun emme ole kolmen kärjessä olleet, se ei meitä suosi, vaan päinvastoin.

Onko kepu kuolemassa pois?

– Ei varmasti.

Menikö tämä teidän seikkailunne vihervasemmistolaisessa hallituksessa kuin Strömsössä?

– Puolustan monia asioita joita tässä hallituksessa on tehty. Esimerkiksi sote-uudistus jota on yritetty todella pitkään, nyt se on tehty.

– Mutta ilman muuta onhan se tunnustettava, kun nämä gallupit ovat tällaisia, että jostakin syystä emme ole saaneet linjallemme ainakaan gallupien perusteella nyt toistaiseksi enempää kannatusta.

– Kyllä kannatus on oleellinen asia silloin kun hallitukseen menoa arvioidaan, keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli sanoo.

Viime aikoina huomiota on kiinnittänyt se, että keskustan suunnasta ei ole enää puhuttu automaattisesta oppositiovaihtoehdosta, jos kannatus ei nouse.

Syksyllä henki oli toinen. Aikaisemmin esimerkiksi varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk) on linjannut, ettei puolueen pidä lähteä hallitukseen, jos kannatus jää alle 15 prosentin.

Kalli ei ole hallitukseen ryntäämässä, ellei kannatus kohene gallupeista.

Onko keskusta menossa hallitukseen oli kannatus mikä tahansa?

– Ei. Kyllä kannatus on oleellinen asia silloin kun hallitukseen menoa arvioidaan.

Mihin panisit rajan?

– Lähtökohtaisesti pitää tehdä viime vaaleja parempi tulos.

Eli 13,8 prosenttia?

– Siitä lähdetään.

Sen alle pitää jäädä opposition tutkiskelemaan?

– Sen luottamuksen lisäksi linja ratkaisee. Täytyy löytää sellaiset hallituskumppanit, jotka ovat keskustalaisen politiikan linjalla.

– Jos kansalta saatu luottamus on riittävä, silloin on mahdollisuus lähteä keskustelemaan linjasta, Kalli lisää.

Samalla Kalli toteaa pitävänsä ”epätodennäköisenä” että ainakaan nykyinen hallituspohja voisi jatkaa.