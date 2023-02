Keskustan Saarikko Lintilä-kohusta: ”Mies, joka voi tuollaisen meemin lähettää”

Annika Saarikon mukaan Mika Lintilä on tehnyt arviointivirheen, mutta voi jatkaa ministerinä.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) katsoo elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) tehneen arviointivirheen puhelinjupakassa.

– Siinä hän minusta teki arviointivirheen, että hän lähti niin voimakkain sanankääntein spekuloimaan, mistä tuossa viestin lähettämisessä voisi olla kysymys. Viittaan hänen puheenvuoroihinsa tietoturvasta tai kaappauksesta. Sitä ei minusta olisi pitänyt tehdä ja tämän arvion olen hänelle kertonut.

Saarikon mukaan Lintilä voi jatkaa virheestään huolimatta ministerinä.

– On tietenkin harmillista, ettei eduskunnan tietoturvan tekemä selvityskään anna aukotonta ja selvää vastausta, mitä tässä Whatsapp-viestin yhteydessä on todella tapahtunut. Tässä asiassa minulla ei ole syytä epäillä sitä, että hän olisi minulle valehdellut.

Lintilä kiisti jälleen torstaina lähettäneensä pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Sdp:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen kustannuksella pilailevaa meemiä keskustan sisäiseen viestiryhmään. Uutta oli se, että Lintilä nosti esiin tilin rinnakkaiskäytön mahdollisuuden.

– Voi olla, että koskaan ei saada lopullisesti tietää, mitä siinä on tapahtunut, mutta ei ole tullut ilmi mitään sellaista, miksi en voisi hyväksyä ministeri Lintilän selitystä, vaikka tapahtumaketju hyvin kokonaisvaltaisesti kummalliselta vaikuttaakin, Saarikko sanoi.

– Tunnen hänet pitkältä ajalta. Mika Lintilä on mies, joka voi tuollaisen meemin lähettää ja jos hän sellaisen olisi lähettänyt, voisi sen myöntää, Saarikko kuvaili.

Saarikko sanoi jättävänsä Lintilän itsensä arvioitavaksi, tuleeko puhelinjupakasta tehdä vielä tarkempaa selvitys.

Lintilän mukaan nyt ”ollaan siinä pisteessä, että käydään keskustelua Metan kanssa ja todennäköisesti myös poliisin kanssa”, jotta puhelimen lokitiedot saadaan selville.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoi pitävänsä tärkeänä, että asiaan yhä selvitetään.

– Valitettavaa on, että joudumme odottamaan tietoja siitä, mitä todella on tapahtunut. Ministeri Lintilä on alusta asti kertonut, ettei hän ole itse kyseistä viestiä tai meemiä lähettänyt, ja minä uskon hänen sanaansa.