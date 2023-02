Laki pakkoavioliittojen kumoamisesta meni maaliin eduskunnassa

Kumoamisen jälkeen väestötietojärjestelmään merkitään se siviilisääty, joka puolisolla oli kumotun avioliiton solmimishetkellä.

Laki pakkoavioliittojen kumoamisesta on mennyt maaliin eduskunnan täysistunnossa. Lain myötä avioliitto on kumottava, jos aviopuoliso on pakotettu avioliittoon.

Laki hyväksyttiin äänin 125–36. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, ja äänestyksestä oli poissa 38 kansanedustajaa.

Kumotun avioliiton oikeusvaikutukset vastaavat avioeron oikeusvaikutuksia, mutta väestötietojärjestelmään merkitään se siviilisääty, joka puolisolla oli kumotun avioliiton solmimishetkellä.

Jatkossa ulkomailla alle 18-vuotiaana solmittu avioliitto tunnustettaisiin vain erityisestä syystä, jos ainakin toinen puolisoista on asunut avioliiton solmimishetkellä Suomessa.

Usein kyseessä ulkomailla solmittu liitto

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, jossa toinen tai kumpikin puolisoista ei ole voinut itse vaikuttaa avioliiton solmimiseen tai puolison valintaan.

Suomessa kyse on usein ollut ulkomailla solmituista ja ulkomaalaisten välillä solmituista pakkoavioliitoista, jotka tulevat Suomessa esille esimerkiksi turvapaikanhakumenettelyssä. Maahanmuuttajataustainen nuori voidaan myös lähettää ulkomaille ja naittaa ulkomailla asuvan ihmisen kanssa.

Kolmas hallituksen esityksessä nimetty esimerkki ovat tapaukset, joissa Suomessa asuva Suomen kansalainen solmii avioliiton ulkomaalaisen naisen kanssa.

Avioliitto solmitaan ensin yhteisymmärryksessä, mutta tosiasiassa ulkomaalainen vaimo joutuu seksuaalisesti ja taloudellisesti hyväksikäytetyksi. Uhkailun ja alistamisen seurauksena naisella ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia erota.