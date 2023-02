Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Morgan Johanssonin mukaan Ruotsin hallitus on epäonnistunut pitämään Ruotsin ja Suomen yhdessä historiallisen tärkeässä turvallisuuspoliittisessa prosessissa.

Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Morgan Johansson syyttää Ruotsin hallitusta epäonnistumisesta Suomen ja Ruotsin yhteiseen Nato-taipaleeseen liittyen.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Bilström esitteli tänään keskiviikkona hallituksen ensimmäisen ulkopoliittisen selonteon. Billström totesi, että Suomen ja Ruotsin suhde syvenee entisestään.

– Ei ole mikään salaisuus, että tällä hallituksella on uuden turvallisuustilanteen vuoksi selkeä painopiste Ruotsin lähiseudulla. Se alkaa lähimmästä yhteistyökumppanistamme Suomesta, Billström julisti.

Hän kuitenkin totesi, että jokainen maa tekee omat kansalliset päätöksensä Naton suhteen, jos esimerkiksi Turkki hyväksyisi Suomen Nato-jäsenyyden ennen Ruotsia.

Kaikissa puolueissa Billströmin sanoja ei ostettu.

Johansson sanoi keskusteluissa Expressen-lehden mukaan, että tätä asiaa ei voida vain sysätä sivuun. Johansson toimi oikeusministerinä 2014–2022 ja sisäministerinä 2017–2019 sekä 2021–2022.

– Tällä voi olla vakavia seurauksia sotilaalliseen yhteistyöhön Suomen kanssa, Johansson sanoi.

Hänen mukaansa ei ole ”ei-kysymys”, että suunnitelma Natoon menemisestä yhdessä Suomen kanssa voisi kaatua.

– Tämä on erittäin vakava asia, Johansson sanoi.

– Lisäksi tämä on epäonnistuminen on Ruotsin hallitukselle. Hallitus ei ole kyennyt pitämään Ruotsia ja Suomea yhdessä turvallisuuspoliittisessa prosessissa, joka on kenties maamme tärkein 200 vuoteen, hän kritisoi.

Billström vastasi Johanssonille sanomalla, että koko ajan on tiedetty, ettei Ruotsi voi vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä Turkin parlamentti tekee.

– Ruotsilla ei ole tähän valtuuksia, ja oletan, että myös Morgan Johansson tunnustaa sen, koska se on olennainen osa kansainvälistä oikeutta. Työskentelemme tietysti edelleen sen tavoitteen kanssa, että yhdessä Suomen kanssa voimme liittyä Natoon, Billström vastasi Johanssonille.

Ruotsin sosiaalidemokraatit oli pääministeripuolue, kun Suomi ja Ruotsi alkoivat viime keväänä käydä neuvotteluja yhteisestä Nato-taipaleesta. Ruotsin syyskuun vaaleissa oikeistopuolueet voittivat niukasti ja muodostivat hallituksen.

Nato-keskustelu sai eilen tiistaina uuden käänteen, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg otti kantaa Suomen ja Ruotsin tilanteeseen Naton puolustusministerien kokouksessa Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan suurin kysymys asiassa ei ole se, tehdäänkö Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinnit yhtä aikaa. Pääkysymys on hänen mukaansa se, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) sanoi eilen IS:lle Stoltenbergin lausunnon kertovan siitä, että Natokin pohtii Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien eritahtisuutta.

– Mitään merkkejä ei ole siitä, että jompikumpi oltaisiin jättämässä ulkopuolelle, Savola kuitenkin täsmensi.