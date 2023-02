Puolue lupaa lisätä lapsilisiin 200 euroa vuodessa, poistaa dieselveron ja antaa 20 prosentin veroalen eläkeikäänsä lykkääville työntekijöille.

Keskusta on esitellyt talous- ja kasvuohjelmansa huhtikuun eduskuntavaaleihin.

Puolue on valmis sopeuttamaan taloutta 4,5–5,5 miljardia euroa ensi vaalikaudella.

Tästä menoleikkauksia olisi 2,5–3 miljardia. Työllisyys ja talouskasvu vahvistaisivat taloutta 1,5 miljardia, ja verotuksella kerättäisiin 0,5–1 miljardia euroa.

Tuloverotusta ja yritysverotusta keskusta ei ole kiristämässä.

Menoleikkauksista keskusta ei ole sulkemassa mitään kohdetta pois. Puolue on valmis leikkaamaan suurista menoeristä, kuten esimerkiksi indekseistä ja asumistuesta.

Keskusta odottaa vielä valtiovarainministeriön virkamiesnäkemystä talouden sopeuttamisesta ennen kuin se tarkemmin lyö lukkoon leikkauskohteet.

– Kun inflaatio on kova, indeksit ovat menoautomaatteja. Sosiaalimenot ovat indeksissä, yliopistot, ja hyvinvointialueilla on indeksi rahoituslaissa. Jos emme indeksejä täysmääräisesti toteuta, saadaan satojen miljardien, jos ei lähelle miljardia tuleva summa. Tämän pitää olla keinovalikoimassa mukana, varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi.

– Asumistukimenot ovat kymmenessä vuodessa nousseet noin miljardilla. Sitä pitää nyt kriittisesti arvioida. Asumisessakin pitää olla tietynlainen omavastuu. Jos ja kun lähdemme vahvistamaan julkista taloutta, se tarkoittaa hankalia ja kipeitä päätöksiä, Lohi jatkoi.

Keskustan talous- ja kasvuohjelmaa esitellyt varapuheenjohtaja Markus Lohi tunnusti, että indeksijäädytysten on oltava mukana leikkauskohteiden valikoimassa.

Keskusta on siis ainoa puolue, joka ei sulje mitään kohdetta leikkauksien ulkopuolelle. Puolueella on myös kolme muuta muista puolueista poikkeavaa avausta.

Autoilijoille keskusta olisi uudistamassa liikenteen verotusta. Se lupaa poistaa niin sanotun dieselveron, ja siirtyä vähitellen polttoaineiden verotuksesta kilometripohjaiseen verotukseen.

Ja vaikka uudet ratahankkeet itsessään saavat puolueen kannatuksen, keskusta ei sijoittaisi niihin juuri nyt, vaan käyttäisi infrarahat nykyisen tie- ja rataverkon ylläpitämiseen.

Lisäksi keskusta perustaisi Suomeen erityistalousalueet.

Menoleikkausten vastapainoksi keskustalla on toki myös muutamia menolisäyksiä.

Se lupaa korottaa lapsilisiä 200 eurolla vuodessa ja kaksinkertaistaa yksinasuvien kotitalousvähennyksen. Muutoksen myötä yksinasuva saisi remonttikuluistaan saman euromääräisen vähennyksen kuin pariskunnat.

Lapsilisien hintalappu on 178 miljoonaa euroa, ja yksinelävien kotitalousvähennyksen korotus maksaisi 13 miljoonaa euroa.

– Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin, kuten muut sosiaalituet. Lapsilisämenot tulevat laskemaan, koska lasten lukumäärä on ollut jyrkässä laskussa. Lapsilisiä ei ole varsinaisesti korotettu 30 vuoteen. Niiden reaaliarvo on laskenut noin 40 prosenttia. Sen takia tämä on perusteltua, Lohi perusteli.

Eläköityville työntekijöille keskusta tarjoaa erittäin suurta veroporkkanaa, jos nämä lykkäisivät eläkkeelle jäämistään. Keskusta antaisi peräti 20 prosentin veroalennuksen niille, jotka eivät siirtyisi eläkkeelle alimman eläkeiän saavuttaessaan, vaan jatkaisivat vielä sen jälkeen työelämässä.

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) kehui keskustan omaa talousohjelmaa ja kritisoi muun muassa kokoomuksen ja Sdp:n talousohjelmia.

Kokoomuksen talousohjelmaa Saarikko soimasi siitä, että puolue lupaa veroalennuksia velaksi ja on valmis leikkaamaan köyhiltä.

– Meillä on samanlainen näkemys työmarkkinoiden uudistamisen tarpeesta ja siitä, että VM:n tilannekuvaan pitää sitoutua. Mutta tässä tilanteessa meillä ei ole varaa veronkevennyksiin, varsinkaan hyväosaisille. Kokoomus tuntuu myös rajaavan pois monia kohteita, joista ei voi leikata, Saarikko sanoi.

– Se taitaa suomeksi tarkoittaa sitä, että köyhiltä leikattaisiin enemmän. Ja ei voi samaan aikaan luvata paikkaavansa korjausvelkaa tiestössä ja raiteissa ja lisäksi tekevänsä uudet miljardien raidehankkeet. Se on katteeton lupaus, Saarikko summasi kokoomuksen ohjelmaa.

Sdp:n talousohjelman uskottavuus on Saarikon mielestä lähellä nollaa.

– Uskottavuus työllisyystoimissa on jotakuinkin nolla. Paperissa ei ole yhtään työllisyyttä lisäävää rakenteellista uudistusta ja toisaalta on monia toimia, jotka lisäävät yritysten epävarmuutta, muun muassa puheita veronkiristyksistä.

– Pakkasen puolelle Sdp:n ohjelma jää myös siinä, että todelliset keinot, ikävät asiat, jäävät kertomatta, Saarikko totesi.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun 2. päivä.