Puoluejohtajat saivat epätavallisen tehtävän HS:n lasten vaali­tentissä – Purra: ”Marin on tosi kova muija”

Päättäjät saivat lasten vaalitentissä tehtäväksi kehua vierustoveriaan ystävänpäivän hengessä. Näin kukin suoriutui tehtävästä.

Päättäjät saivat tiistaina epätavallisen tehtävänannon, kun jokaisen piti sanoa vierustoveristaan ”jotain kivaa” lasten vaalitentissä.

Perussuomalaisten Riikka Purra kehui pääministeri Sanna Marinia (sd) ”hirvittävän hienoksi pääministeriksi”.

– Joskus, kun suomalainen pääministeri on mennyt maailmalle, on sitä saattanut vähän nolottaakin, mutta kun Sanna menee siellä, vaikuttaa ja edistää suomalaisten asiaa, saa siitä olla ylpeä. Lisäksi Marin on tosi kova muija, Purra ylisti.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puolestaan kehui Purraa tämän kasvisruokavaliosta.

– Olisi ympäristön kannalta todella hyvä juttu, että meillä olisi lautasella vähän enemmän kasvisruokaa. Olemme tästä usein Riikan kanssa puhuneet ja olemme asiasta samoilla linjoilla, Ohisalo sanoi.

Purra vastasi kehuihin sanomalla, että ”tietäisittepä kaikki minun muutkin vihreät paheeni”.

Marin kehui kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa tämän vuorovaikutustaidoista.

– Petteri on tosi mukava mies, Marin sanoi ja kääntyi kohti Orpoa.

– Olen aina kokenut, että Petteri kohtaa toisen silmästä silmään samalta tasolta ja kohtelee kollegoita ja kanssaihmisiä kunnioittaen. Arvostan sitä piirrettä ihmisessä kyllä todella paljon, hän jatkoi.

Lasten vaalitentissä poliitikot saivat lapsilta palautetta värilappujen avulla. Riikka Purra (vasemmalla), Sanna Marin, Petteri Orpo ja Petri Honkonen (oikealla) kuvassa.

Orpo taas kehui keskustan Petri Honkosta rauhalliseksi ja fiksuksi herrasmieheksi, joka esittää asiansa ilman ”turhaa remuamista”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, luonnehti vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisaloa empaattiseksi poliitikoksi, joka välittää paitsi ihmisistä myös ympäristöstä.

– Tässähän alkaa melkein itkettämään, Ohisalo reagoi palautteeseen.

Essayah antoi Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimolle kiitosta herkkien asioiden nostamisesta poliittiseen keskusteluun, joista esimerkkeinä Essayah mainitsi koulukiusaamisen ja mielenterveyden.

Harkimo kehui vasemmistoliiton Li Anderssonia ”loistavaksi tyypiksi”.

– Jos Lille sanoo jotain vastaan, niin hän jopa suuttuu siitä. Se uskoo niin paljon siihen omaan asiaansa, Harkimo sanoi.

Honkosen mukaan Rkp:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin on osaava poliitikko, joka perehtyy hyvin asioihin.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sairaslomalla urheiluvamman takia eikä osallistunut tenttiin.

Sandelin kuvaili kristillisdemokraattien Sari Essayahia huippupoliitikoksi.

– Aika harva on huippu useassa lajissa, mutta Sari on huippu urheilussa, mutta myös politiikassa, Borgarsdóttir Sandelin sanoi.

Lasten vaalitentti järjestettiin Helsingin Sanomatalossa tiistaina.

Tentin toteuttivat Anna ääni lapselle -kampanja yhteisyössä Helsingin Sanomien lasten uutisten kanssa.