Sauli Niinistö kommentoi HS:lle Stoltenbergin Nato-lausuntoa: ”Vähän toisenlainen kuin on tähän asti kuultu”

Tasavallan presidentin mukaan Nato-prosessi etenee Suomen ja Ruotsin kesken yhteisymmärryksessä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Helsingin Sanomille mietteitään Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin tiistaisesta lausunnosta.

Stoltenberg sanoi medialle Brysselissä, että pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole, tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa. Sen sijaan pääkysymys on, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

– Olen varma, että molemmista tulee jäseniä. Ja työskentelen kovasti saadakseni molemmat ratifioiduksi niin nopeasti kuin mahdollista, Stoltenberg sanoi.

Niinistön mukaan Stoltenbergin lausunto Suomen ja Ruotsin Nato-prosessista on toisenlainen kuin aikaisemmin on sanottu.

– Stoltenbergin kanta on Naton pääsihteerin kanta. Siinä mielessä tämä on vähän toisenlainen kuin Naton jäsenmailta on tähän asti kuultu. Naton jäsenmaat ovat korostaneet Suomen ja Ruotsin yhdessä kulkemisesta, Niinistö sanoi HS:lle.

Niinistö jatkoi, että Suomi ja Ruotsi tekevät päätöksensä edelleen yhteis­ymmärryksessä.

– Olen puhunut, että etenemme Ruotsin kanssa yhteis­ymmärryksessä. Yhteis­ymmärryksessä etenemisestä ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että jostakin muustakin kuin yhteis­ymmärryksessä etenemisestä olisi sovittu, Niinistö sanoo.

Suomen ja Ruotsin jäsenyys on ratifioimatta enää Turkissa ja Unkarissa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kovistellut prosessin aikana etenkin Ruotsia ja jopa ilmoittanut, että Ruotsi ei voi odottaa Turkilta tukea Nato-jäsenyydelleen.