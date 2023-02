Kommentti: Tärkeintä on nyt nopeus, sanoo Naton Stoltenberg – meneekö Suomi sittenkin puolustus­liittoon ennen Ruotsia?

Erkaantuvatko Suomen ja Ruotsin Nato-tiet sittenkin loppusuoralla Turkin takia? Nyt ilmassa on kiireen makua, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Nato-rintamalla tapahtuu – ja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien eritahtisesta ratifioinnista puhutaan yhä enemmän.

Meneekö Suomi sittenkin Natoon ennen Ruotsia?

Tämän päättää Turkki ja Nato.

Mutta jotakin tuntuu olevan ilmassa.

Puheita eritahtisuudesta vahvisti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg saapuessaan Naton puolustusministerikokoukseen Brysselissä tiistaina.

Pääkysymys ei Stoltenbergin mukaan ole nyt se, tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa.

Sen sijaan pääkysymys on se, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

Stoltenbergin puheet vahvistavat tulkintaa, että Suomi olisi jonossa ensimmäisenä, jos Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan aikoo jotenkin toimia vielä ennen Vilnan heinäkuun Naton huippukokousta.

Lue lisää: Stoltenberg: Suomi ja Ruotsi voivat mennä eri tahtia Natoon

Suomen ulkopoliittinen johto on vannonut viimeiseen saakka, että Ruotsi ja Suomi menevät Natoon käsi kädessä. Kulissien takana viljellään muitakin käsityksiä.

Presidentti Sauli Niinistö käytti viime viikonvaihteessa STT:n haastattelussa termiä ”yhteisymmärryksessä”.

Toisaalta esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola toi kohutulta Turkin-matkaltaan viestejä, että jäsenyyshakemukset voisi eriyttää.

Nato-rintamalla tapahtuu myös Suomessa.

Viime viikolla löytyi parlamentaarinen yhteisymmärrys puhemies Matti Vanhasen (kesk) johtamassa parlamentaarisessa seurantaryhmässä, että Natosta päätöksen tekee nykyinen eduskunta.

Asiaa ei lykätä vaalien yli.

Tänään asialle tuli kuitti, kun Jussi Halla-ahon (ps) johtama ulkoasianvaliokunta ilmoitti, että sen Nato-mietintö valmistunee ensi perjantaina ja siitä järjestetään tiedotustilaisuus samana päivänä.

Eli Suomessa kaikki olisi valmista,.

Lopputyö Suomen osalta jää presidentti Sauli Niinistölle sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt Nato-lait, joista eduskunnan saliin tuleva uav:n mietintö valmistuu siis tällä viikolla.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) arvioi Brysselissä ennen puolustusministerikokouksen alkua, että yhtäaikainen eteneminen Ruotsin kanssa on yhä ensisijainen tavoite.

Mutta samalla hän lisäsi, että asiassa on ”monia liikkuvia osia” ja että kyse on myös Naton asiasta.

Stoltenberg kehui puolestaan Suomen ja Ruotsin olevan jo eri tilanteessa kuin alkukesästä, jolloin liittymisprosessi aloitettiin

– Heillä on kahdenvälisiä turvallisuustakeita monilta liittokunnan jäseniltä, he integroituvat Natoon ja Nato on kasvattanut läsnäoloaan alueella, Stoltenberg sanoi.

Ensi viikonloppuna on myös Münchenin turvallisuuskonferenssi, jossa Suomi ja Ruotsi pokkaavat Ewald von Kleist -palkinnon.

Maat palkitaan juurin niiden historiallisesta päätöksestä hakea Naton jäsenyyttä vastauksena Venäjän aloittamalle hyökkäyssodalle.

Suomesta lähtee palkintoa pokkaamaan poikkeuksellisesti sekä presidentti Niinistö että pääministeri Sanna Marin (sd).

Mutta ei siinäkään vielä kaikki.

Presidentin kanslia kertoi tiistaina, että Niinistö tapaa ensi viikon keskiviikkon Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören Ruotsin pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa.

Tiedotteen mukaan tapaamisen aiheina ovat ajankohtaiset turvallisuuskysymykset, Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyö sekä maiden tuki Ukrainalle.

Eli liikettä on ilmassa.

Mutta yksi asia ei muutu.

Sekä Suomen että varsinkin Ruotsin ratifiointien tiellä on yhä yksi suuri arvaamaton:

Turkki.

Unkariakaan unohtamatta.

Mutta se alkaa olla selvä, että Naton heinäkuiseen huippukokouksen Liettuan Vilnassa on kohdistumassa hirmuiset paineet, elleivät Suomen ja Ruotsin jäsenyydet etene ennen sitä. Kyseessä on koko Naton uskottavuus.