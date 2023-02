IS:n vaalikone auki – ehdokkaat liki yksimielisiä: Putinin Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle

Harvoin ovat eduskuntavaaliehdokkaat olleet IS:n vaalikoneen väittämästä yhtä paljon samaa mieltä.

Eduskunta­vaali­ehdokkaat ja eduskuntaan valitut puolueet ovat yhdestä asiasta lähes liikuttavan yksimielisiä: Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.

Venäjää ja Neuvostoliittoa ei ole ollut järin soveliasta pitää sotilaallisena uhkana poliittisessa puheenparressa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan noin vuosi sitten muutti keskustelu­ilmapiirin tyystin.

IS:n vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista peräti 90 prosenttia on jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että Putinin Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle.

Vain 6 prosenttia eduskunta­puolueiden ehdokkaista oli eri mieltä ja 4 prosenttia ei osannut ottaa kantaa Venäjän sotilaalliseen uhkaan Suomelle.

Puolueittain ei ole kovin suurta eroa siinä, miten eduskunta­vaali­ehdokkaat kokevat Venäjän sotilaallisena uhkana.

Kokoomuksen ehdokkaista 96 prosenttia ja Liike Nytin ehdokkaista 95 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä vaalikoneen väitteestä, että Venäjä on sotilaallinen uhka Suomelle.

Vähiten Venäjää sotilaallisena uhkana pitävät kristillis­demokraattien ja vasemmisto­liiton ehdokkaat, ja heistäkin 86 prosenttia kokee Putinin Venäjän sotilaallisena uhkana Suomelle.

Puheenjohtajat Annika Saarikko (kesk) ja Riikka Purra (ps) olivat täysin samaa mieltä, että Venäjä on sotilaallinen uhka.

– Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut myös Suomen turvallisuus­ympäristön. Venäjä on toiminnallaan osoittanut, ettei sillä ole pidäkkeitä käyttää sotilaallista voimaa tavoitteidensa saavuttamiseen Suomen puolustus on hyvässä kunnossa ja olemme sitä entisestään vahvistaneet vastaamaan muuttunutta turvallisuus­tilannetta, Saarikko vastasi vaalikoneessa.

– Venäjä on aina ollut Suomelle sotilaallinen uhka, mutta erityisesti vuoden 2021 tapahtumien johdosta tilanne täytyy ottaa entistä vakavammin. Suomi onkin tehnyt monia tärkeitä turvallisuus- ja puolustus­poliittisia toimia oman turvallisuutensa takaamiseksi, Purra puolestaan perusteli.

Puheenjohtajat Li Andersson (vas) ja Sari Essayah (kd) olivat jokseenkin samaa mieltä, että Venäjä on sotilaallinen uhka.

– Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Vladimir Putin on kuitenkin osoittanut olevansa johtaja, joka on valmis kansainvälisen oikeuden vastaisella tavalla hyökkäämään toiseen itsenäiseen maahan. Venäjällä on isot asevoimat ja ydinaseita. Ukrainassa Venäjän sotilaat ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja ihmis­oikeus­loukkauksiin. Joten kyllä Venäjä ehdottomasti muodostaa sotilaallisen uhan kaikille maille, Andersson perusteli kantaansa.

– Venäjän aggressiivinen hyökkäys on heikentänyt Itämeren alueen turvallisuus­tilannetta kauttaaltaan, Essayah muotoili perustelunsa.

IS:n vaalikoneessa ehdokkaille esitetään 30 eri väitettä, joista ehdokkaat ovat täysin tai jokseenkin samaa tai eri mieltä, tai eivät osaa ottaa kantaa.

Tänään avautuneeseen vaalikoneeseen on toistaiseksi vastannut yli 1 200 kansan­edustaja­ehdokasta, ja ehdokkaiden vastauksia tulee päivittäin lisää.

Esimerkiksi yhdeksästä eduskunta­puolueen puheen­johtajasta IS:n vaalikoneen oli ehtinyt täyttää viisi puheen­johtajaa ja vastaukset puuttuvat vielä Sanna Marinilta (sd), Petteri Orpolta (kok), Maria Ohisalolta (vihr) ja Anna-Maja Henrikssonilta (r).