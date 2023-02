Oikeusministeri Henrikssonin sairausloma voi vaikuttaa vaalityöhön

Oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin sairausloma voi kestää jopa viisi viikkoa.

Oikeusministeri, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson jäi sairauslomalle 4. helmikuuta vapaa-ajalla sattuneen urheiluvamman takia. Eilen maanantaina kerrottiin, että sairausloma voi kestää jopa viisi viikkoa, 19. maaliskuuta asti.

Hänen käsivartensa on murtunut ja myös polvessa on vamma.

Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff kertoo IS:lle, että Henrikssonin on juuri nyt vaikeaa liikkua, mikä vaikuttaa vaalityötä ajatellen kentällä liikkumiseen.

– Kaikki riippuu nyt siitä, miten tilanne kehittyy. Ministerin käsi on paketissa ainakin pari viikkoa leikkauksen jälkeen, eikä hän siksi pysty vielä liikkumaan kainalosauvoilla. Puolueen kannalta kyse on tietysti siitä, miten hän on liikuteltavissa, Guseff sanoo.

Guseffin mukaan kentällä liikkuminen on merkittävää varsinkin Henrikssonin äänestäjien kannalta.

– On aina mukavaa, että puheenjohtaja on paikalla. Mutta kyllä kaikki ymmärtävät sen, että jos ei pysty liikkumaan, on hankalaa liikkua ympäri maata. Jos sairausloma kestää pitkään, puheenjohtaja näkyy vaalitenteissä ja sosiaalisessa mediassa.

Hänen mukaansa tavoitteena on se, että muutaman viikon kuluttua Henriksson pääsisi ainakin suurimpiin vaalitentteihin.

Jos Henrikssonin sairausloma pitkittyy, jaetaan puoluejohdossa ja eduskuntaryhmän kesken tarpeen mukaan tentteihin tuuraajat.

Esimerkiksi tänään tiistaina HS:n lasten tentissä Henrikssonia tuuraa varapuheenjohtaja Silja Borgarsdóttir Sandelin. Huomenna keskiviikkona HS:n ja Sitran vaalitentissä Henrikssonia tuuraa Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

– Tilanteen mukaan katsotaan, kuka sopii tuuraamaan ja ehtii paikalle. Mutta onneksi suurimmat tentit ovat vasta aivan vaalien kynnyksellä. Parhaimmassa tapauksessa hän ehtii paikalle niihin, Guseff sanoo.

Valtioneuvostossa ja eduskunnassa ministeriä tuuraa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Eduskunnan istuntokausi päättyy 3. maaliskuuta. Monien eduskuntapuolueiden tavoitteena on ollut, että Nato-laki saataisiin käsiteltyä vielä tämän vaalikauden aikana.

Guseffi ei usko, että Henrikssonin sairausloma vaikuttaa esimerkiksi Nato-lakia koskevaan asiaan.

– Henrikssonin vointi on tällä hetkellä muuten ihan hyvä, mutta kipeä polvi ja leikattu käsi vaikeuttavat hänen liikkumistaan. Kyllä hän varmasti tulee olemaan aktiivisesti mukana sosiaalisen median ja puhelimen välityksellä.