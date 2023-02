Ulkopoliittisen instituutin sisällä ja eduskunnassa kummastellaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Upin johtajalle Mika Aaltolalle osoittamia ”ojenteluita”. Yhdeksi motiiviksi epäillään presidenttipeliä, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan ja Upin tutkijan Henri Vanhasen viime viikon Turkin-matkasta syntynyt keskustelu on ollut kovinta, mitä koko laitoksen osalta on pitkään aikaan nähty.

Nykyisen kaltainen Upi perustettiin Paavo Lipposen (sd) puhemiesaikana uudelleen eduskunnan alaisuuteen 2006.

Nyt poliitikot epäilivät Aaltolan astuneen Turkin-matkalta antamillaan Nato-haastatteluilla politiikkojen tontille.

Lue lisää: Mika Aaltola palaa Turkista mukanaan vahva Nato-viesti päättäjille – ”Mietinnän paikka”

Kyse on pitkälti Upin asemasta eduskunnan alaisena tutkimuslaitoksena, joskin riippumattomana.

Närää on herättänyt Aaltolan näkemys Suomen ja Ruotsin Nato-ratifioinneista, että Suomen pitäisi viestittää kykyään erottaa hakemukset.

– Turkissa on se näkemys, että Suomi ja Ruotsi ovat itse liittäneet hakemukset toisiinsa. Keskusteluista saa sen kuvan, että turkkilaiset haluavat pitää asiat simppeleinä, eikä eri juttuja kannata koplata, Aaltola sanoi.

Ensimmäisinä kriittisinä lausujina olivat Upin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja Saara-Sofia Sirén (kok) ja neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nouseva Jouni Ovaska (kesk) sekä neuvottelukunnan jäsen Erkki Tuomioja (sd).

Aaltolan kannanottoja on tarkoitus käydä läpi neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa ensi viikolla.

Eniten Upin sisältä kantautuneiden tietojen perusteella Upissa on kuitenkin ihmetelty ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) lausuntoja, joita voi pitää myös Mika Aaltolaan kohdistuneina ulkoministeritason ”ojennuksina”.

Haavisto kommentoi tilannetta eduskunnassa viime viikolla:

– Ulkopoliittiseen instituuttiin liittyy se leima kansainvälisestikin, että kun se on eduskunnan rahoittama ja toimii lähellä eduskuntaa, se saatetaan mieltää tällaiseksi puoliviralliseksi instituutioksi. Siinä mielessä se ei ole ihan samassa asemassa kuin kokonaan erilliset tutkimuslaitokset, jotka saavat muualta rahoituksensa, Haavisto sanoo.

– On oltava tarkkana, että viesti on selkeä, että tutkijat tekevät tutkijan työtä ja neuvottelevat poliitikot omaa työtänsä.

Lue lisää: Pekka Haavisto Mika Aaltolan Nato-kommenteista: ”On oltava tarkkana, että viesti on selkeä”

Aaltola puolestaan twiittasi maanantaina liki kahdenkymmenen twiitin sarjan, jossa hän kävi läpi Upin tehtävänkuvaa.

Ketjussaan hän kertoo, miten eduskunta ja kansanedustajat ovat Upin aseman ja riippumattomuuden itse turvanneet.

”1. Ulkopoliittinen instituutti on kasvanut laitoksena ja on kypsynyt eurooppalaisesti huomionarvoiseen rooliin. Globaali näkyvyys kasvoi 1000% vuonna 2022). Minun on hyvä kerrata kaikille sen aseman lainsäädännöllinen perusta. Riippumaton UPI toteuttaa lakisääteistä tehtävää”, Aaltola kirjoittaa.

” Jopa ”selkäänpuukotuksesta” puhutaan. Haaviston suosikki Aaltola ei tunnu olevan.

Instituutissa on pantu merkille myös se, että pääministeri Sanna Marinia (sd) tai puolustusministeri Mikko Savolaa (kesk) Aaltolan matka tai haastattelulausunnot eivät ole juuri vaivanneet.

Osa näkeekin, että Haaviston ynseän esiintymisen taustalla olisi jopa presidenttipeli. Asiaa on ihmetelty myös eduskunnassa.

– Se tulee jokaisella mieleen, joka näitä asioita miettii, IS:lle todetaan.

Haavisto johtaa presidenttigallupeita.

Samaan aikaan Mika Aaltolalla on tv-esiintymisten myötä karttunut valtava kansansuosio. Presidenttimittauksissa hän on mukana ja menestyy, vaikka on sanonut, ettei presidenttiehdokkuus häntä kiinnosta.

Lue lisää: IS-presidentti­kysely: Sauli Niinistölle on kasvamassa manttelin­­perijä, listalla nousussa myös yllätys­nimi

IS:lle kerrotaan, että Aaltola on ollut ”Haaviston tähtäimessä” pitkin vuotta. Kiusalliseen välikäteen on joutunut myös Upin hallituksen puheenjohtaja Kai Sauer, joka on ulkoministeriön alivaltiosihteeri, siis Haaviston alainen.

Jopa ”selkäänpuukotuksesta” puhutaan. Haaviston suosikki Aaltola ei tunnu olevan.

Myös Upin rahoitusasema on noussut esille.

– Jostakin syystä niitä kommentteja Haavistolta tulee, jostakin se on merkki, IS:lle arvioidaan.

– Yllättävän hanakasti Haavisto tähän asiaan tarttui.

Toisaalta Mika Aaltolasta on tullut muutenkin monelle poliitikolle punainen vaate, kun hän kommentoi kansainvälistä politiikkaa ja Suomen Nato-prosessia ”moraalisista korkeuksistaan”, kuten IS:lle arvioidaan.

Upin johtoon Aaltola nousi ensimmäisenä tutkijana puolue-ehdokkaiden ulkopuolelta.

Jo Aaltolan valinta oli riitaisa, mutta on Upissa kuohunut jo ennen Aaltolaakin – ennenkin on epäilty, että Upi astuu poliitikkojen varpaille.

Aaltola seurasi johtajan paikalla 2019 Teija Tiilikaista, joka toimi myös Ilkka Kanervan (kok) ja hetken Alexander Stubbin (kok) poliittisena valtiosihteerinä, kun nämä olivat ulkoministereinä Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa.

Tiilikaisen edeltäjä oli puolestaan demari Raimo Väyrynen.