Fläppitaulutekstillä kommentoitiin keskustalaisten mukaan humoristiseen sävyyn hallitusneuvotteluiden rahanjakoa.

Silloinen pääministeri Antti Rinne (sd) linjasi hallitusneuvotteluissa, että ”nyt ei tarvitse lähteä leikkaamaan yhtään menoja”. Oikealla kohuttu fläppitaulukuva, joka on liikkunut laajasti sosiaalisessa mediassa. Kuvan ottajasta ei ole varmuutta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) paljasti IS:n ja konfliktinratkaisu­järjestö CMI:n järjestämässä paneelissa perjantaina mielenkiintoisen yksityiskohdan Säätytalolla kesällä 2019 käydyistä hallitusneuvotteluista.

– Muistan (Antti) Rinteen (sd) hallituksen alkumetrit neuvotteluissa Säätytalolla, jossa fläppitaululla luki ”rahaa on”. Ja tätä on sitten noudatettu, Haavisto hauskuutti yleisöä.

Haaviston mukaan teksti kuvasi silloista ”ideaalia maailmaa”.

Nyt fläppitaulutarinan taustat ovat tarkentuneet.

Useat keskustalähteet kertovat IS:lle, että fläppitaulutekstissä oli kyse keskustalaisten sisäpiirivitsistä.

Keskustalaisia ihmetytti hallitusneuvotteluissa se, että rahaa jaettiin eri kohteisiin, vaikka talousraamista ei ollut vielä päätetty.

– Se oli kaikkien ymmärtämää sarkasmia siitä, että kun laitoimme Sipilän hallituksessa Suomea kuntoon, todellisuutemme eivät oikein kohdanneet taloudessa, yksi keskustalainen kertoo.

– Se oli reaktiota meininkiin, toinen keskustalainen kuvailee.

Keskustalähteiden mukaan kyseinen fläppitaulu oli sijoitettu keskustan hallitus­neuvotteluissa Säätytalolla käyttämään huoneeseen.

Kohutun fläppitaulukuvan edessä poseeraa keskustan poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen.

– Muistan sen (fläppitaulun), mutta en tiedä, kuka sen tekstin oli kirjoittanut, Miettinen viestittää.

Keskustan puolesta hallitusneuvotteluita johti ex-pääministeri Sipilä. IS ei ole tavoittanut Sipilää kommentoimaan tapausta.

Keskustan poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen ei muista, kuka kirjoitti fläppitaululle kohutun tekstin.

Rinne linjasi hallitusneuvotteluissa, ettei hänen hallituksensa tule leikkaamaan menoja, vaan se voi käyttää merkittävästi lisää rahaa sekä pysyviin menolisäyksiin että investointiluontoisiin menoihin.

Yksi keskustalainen kuvaili IS:lle tuoreeltaan toukokuussa 2019 hallitusneuvottelu­prosessia ”maailmaa syleileväksi” ja sanoi, että ”tämä on kuin joululahjalistaa tekisi”.

– Emme tiedä, paljonko meillä on rahaa, paljonko todella on käytettävissä, IS:lle ihmeteltiin tuolloin.

Yhden keskustalaisen mukaan Säätytalolla saatiin aikaan lopulta hyvät kirjaukset taloudesta, mutta korona ja Ukrainan sota ”sekoittivat kaiken”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) nauratti IS:n ja CMI:n paneelissa kertomuksellaan hallitusneuvotteluista.

Pääministerin pestistä joulukuussa 2019 Posti-jupakan vuoksi luopunut Rinne kuvaili Iltalehdelle fläppitaulutekstiä ”aivan absurdiksi”.

Rinteen mukaan hallitusneuvotteluiden prosessi oli rakennettu siten, ettei valtiovarainministeriö pääsisi ”lannistamaan luovuutta” neuvotteluiden alkuvaiheessa.

Rinteen hallitus päätti lisätä pysyviä menoja yli 1,2 miljardilla eurolla. Hallituksen talousohjelma rakennettiin työllisyyden nostamisen varaan.

– Jos poistaa koronan ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat kustannukset, ja hallituksen sisäisen rauhan ostamiseen Sannan (Marinin) aikana käytetyt rahat, niin tosiasia on, että minun hallitukseni alkuperäinen tavoite on toteutunut: työllisyysasteen nostolla on rahoitettu pysyvien menojen nostaminen, Rinne kommentoi Iltalehdelle.

Fläppitaulukuvasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. IS ei tavoittanut Rinnettä.