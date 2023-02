Asiantuntija ministeri Lintilän Whatsapp-selityksestä: ”Ei tarvita diplomi-insinööriä päättelemään, mistä toden­näköisimmin on kyse...”

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen epäilee elinkeinoministeri Mika Lintilän selitystä Whatsapp-tilin kaappaamisesta.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvistä naurattaa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) selitys Whatsapp-tilin kaappaamisesta.

Lintilä kertoi perjantaina, että hänen Whatsapp-tilinsä oli ”napattu” ja että siltä oli lähetetty ”mielenkiintoisia viestejä” hänen nimissään.

Iltalehden mukaan Lintilän tililtä lähetettiin torstai-iltana kuvaviesti, joka pilailee pääministeri Sanna Marinin (sd) ja kansanedustaja Matias Mäkysen (sd) kustannuksella.

– Jos katsoo faktoja, mitä julkisuuteen on kerrottu, että joku näkisi vaivaa kaapata puhelimen ja lähettää sieltä vain yhden viestin puolueen omaan keskusteluryhmään, niin siinä nyt ei tarvita diplomi-insinööriä päättelemään, mistä todennäköisimmin on kyse, Järvinen sanoo IS:lle huvittuneena.

Sen jälkeen Järvinen vakavoituu ja toteaa, että tilin kaappaus ei olisi edes ihan helppoa.

– (Tekijä) lähettäisi useita viestejä, jos hän haluaisi tehdä kiusaa tai kaappaisi jotain tietoja tai yrittäisi pitää kaappauksen mahdollisimman huomaamattomana.

Järvinen huomauttaa, että Lintilä joutui jo korjailemaan sanomisiaan. Aluksi Lintilä kertoi, että hänen puhelimestaan oli lähetetty useita viestejä, mutta myöhemmin hän tarkensi, että vain yksi viesti.

– Se, että illalla (tili) oli kaapattu ja aamulla oli kunnossa, niin kyllähän se kuulostaa täysin uskomattomalta, Järvinen muotoilee.

Lintilä arveli myös, että hänen vastikään tekemänsä Afrikan-matka saattaisi liittyä tapaukseen.

– Ei varmasti liity kyllä millään tavalla, Järvinen tyrmää.

Järvisen mukaan yleinen ohje on, että arkaluontoisiin maihin ei oteta virkalaitteita, vaan varapuhelin tai peruspuhelin.

– Jos virkapuhelinta käytetään, täytyy olla korostetun varovainen, jos sillä vaikka surffaisi jossain. Afrikka-kytkentä tuntuu täysin kaukaa haetulta.

Petteri Järvinen huomauttaa, että Mika Lintilän tarina muuttui jo matkan varrella. Ensin Lintilä kertoi, että hänen tililtään oli lähetetty useita viestejä ja myöhemmin hän tarkensi, että vain yksi.

Järvisen mielestä kaikki järkisyyt tukevat sitä, että kyse on jostain muusta kuin Whatsapp-tilin kaappauksesta.

– Jos Afrikassa puhelin olisi kaapattu paikallisten tai vaikka CIA:n tai KGB:n toimesta, olisi varmaan tehty jotain muuta saman tien kuin odotettu paluuta Suomeen ja sitten keskustan ryhmään laitettu tällainen viesti.

Järvisen mielestä on selvää, että jos puhelin olisi kaapattu, siinä olisi edelleen jotain jälkiä kaappauksesta, ellei puhelinta ole tarkoituksella pyyhitty sen jälkeen.

– Tähän varmaan saadaan eduskunnan tietoturvahenkilöiltä vastaus, onko se oikeasti kaapattu.

Lintilä on antanut puhelimensa tutkittavaksi eduskunnan tietohallintatoimistolle. Tutkinnassa menee tietohallintopäällikkö Ari Apilon mukaan päiviä.

Järvinen kertoo, että valtionpäämiesten ja suomalaisten diplomaattien puhelimista oikeasti löytyneiden vakoiluohjelmien, kuten Pegasuksen, käyttökerta maksaa vähintään 100 000 dollaria.

– Niitä päinvastoin pyritään pitämään huomaamattomana ja vakoilemaan niiden kautta puhelimen käyttöä. Ei ole mitään järkeä, että ulkopuolinen lähtisi puhelimen kautta tällaisia hölmöilyjä tekemään.

Järvisen mukaan puhelinten tietoturva on ”hämmästyttävän hyvä” ja ne ovat turvallisempia kuin pöytäkoneet, läppärit ja perinteinen tietotekniikka.

– En tiedä, onko ministerillä Android- vai iPhone-puhelin, mutta iPhonet ovat vielä asteen turvallisempia kuin Androidit.

Androidissakin haittaohjelma täytyy itse asentaa eli haittaohjelmat eivät voi ilmestyä puhelimeen automaattisesti.

– On toki mahdollista, että joku on onnistunut Lintilää tällä tavalla huijaamaan, mutta kun tämä on kuulemma tapahtunut silloin, kun hän oli ravintolassa, niin vaikea kuvitella, että hän olisi siellä räplännyt puhelintaan ja mennyt tekstiviestillä tulleeseen kehotukseen, että lataa tästä.

Järvinen ihmettelee vielä lopuksi, mikä olisi tilin kaappaajan motiivi ja miksi hän haluaisi paljastaa itsensä lähettämällä meemin keskustan ryhmään.

– En pidä sitä lainkaan uskottavana selityksenä, Järvinen toteaa.