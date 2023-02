Voisi jopa sanoa, että Sdp on lyönyt läskiksi, politiikan toimittaja Suvi Hautanen kirjoittaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi perjantaina vaalitentissä tarinan, jolla hän tuli paljastaneeksi suhtautumisensa pääministeripuolue Sdp:n talouspolitiikkaan.

– Muistan (Antti) Rinteen (sd) hallituksen alkumetrit neuvotteluissa Säätytalolla, jossa fläppitaululla luki ”rahaa on”. Ja tätä on sitten noudatettu, Haavisto nauratti yleisöä.

Heti perään Haavisto lisäsi, että kyse oli ”ideaalimaailmasta” ja hänen mukaansa siinä maailmassa ei olla lainkaan.

Myöskään keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska ei säästellyt sanojaan.

– Siis eihän demareilla ollut mitään leikkauslistaa, Ovaska tokaisi.

Ovaskan mielestä Sdp:n juuri esittelemä talousohjelma oli ”tuulesta temmattu”.

Keskustelu käytiin IS:n ja CMI:n järjestämässä rauhan vaalitentissä, jossa poliitikkojen tehtävänä oli löytää yhteisymmärrys Sdp:n leikkauslistan pohjalta.

Pääministeripuolue on valmis leikkaamaan ensi vaalikaudella 400 miljoonaa euroa. Kokoomuksen kansanedustajan Elina Valtosen mukaan tästäkin leikkauksia on tosiasiassa vain 150 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön tuoreen, aiempaa synkemmän arvion mukaan julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna 12 miljardia euroa ja ensi vaalikaudella velkaa otetaan joka vuosi yli kymmenen miljardia euroa lisää.

– Puhutaan aivan erilaisesta todellisuudesta, Valtonen alleviivasi Sdp:n ja valtiovarainministeriön lukujen eroa.

Jopa vasemmistoliitto on valmis leikkaamaan ensi vaalikaudella enemmän kuin Sdp. Vasemmistoliitto esittää 500 miljoonan euron säästöjä. Sdp meni siis vielä piirun verran pidemmälle vasempaan laitaan.

Vasemmistoliiton äänenkannattajan Kansan Uutisten mukaan Sdp on siirtynyt tuoreissa vaali- ja talousohjelmissaan vasemmistoliiton tontille ja ”hätkähdyttävän vasemmalle”. Äänenkannattaja on jo huolissaan siitä, että Sdp vie vasemmistoliitolta kaiken hapen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi tammikuussa, että hän ei näe Sdp:tä samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Marin pisti niin sanotusti all in eli kaiken peliin voittaakseen vaalit.

IS:n kyselyn mukaan Marinin veto oli vaalitaktisesti oikea, sillä demareiden äänestäjistä enemmistö piti linjausta hyvänä. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat hurrasivat vielä enemmän ratkaisulle sulkea perussuomalaiset pois hallituksesta jo ennen vaaleja.

Kun Marin rakentaa eduskuntavaaleista äänestystä hänen johtamansa punavihreän blokin ja kokoomuksen Petteri Orpon ja perussuomalaisten Riikka Purran oikeistoblokin välillä, sijaiskärsijäksi näyttää joutuvan vasemmistoliitto. Viimeisimmässä Ylen gallupissa Sdp:n ja vihreiden kannatus oli noussut yhteensä saman verran kuin vasemmistoliiton oli kannatus oli laskenut, peräti prosenttiyksiköllä.

Blokkivaalin heikkous on siinä, että punavihreän blokin kannatus vaikuttaa olevan vakio, äänet vain jakautuvat eri tavoin blokin sisällä puolueiden välillä. Vaikka Marin voittaisi vaalit, Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto eivät pysty muodostamaan enemmistöhallitusta edes Rkp:n kanssa.

Sdp pelkää jäävänsä oppositioon, jos punainen tolppa ei nouse vaaleissa korkeimmaksi.

Sdp:n vaalistrategiaan vaikutti ratkaisevasti kokoomuksen Orpon ilmoitus IS:n haastattelussa, että Sdp:n talouspolitiikan linjalla ei synny yhteistä hallitusohjelmaa ja että Sdp:n on muutettava linjaansa.

Sdp:ssä ei ollut valmiutta tanssia kokoomusjohtajan pillin mukaan, vaan puolueessa päätettiin, että tulevissa vaaleissa valinta tehdään Sdp:n ”investointilinjan” ja kokoomuksen ”leikkauslinjan” välillä.

Sdp:n talousohjelman ongelmana on, että se ei ole uskottava. Puolue on valmis minimaalisiin leikkauksiin, parin miljardin veronkiristyksiin ja jopa neljä miljardia saataisiin kasaan ennustettua kovemmalla talouskasvulla ja työllisyyttä parantamalla – ilman, että puolue on esittänyt ainuttakaan uskottavaa keinoa tavoitteeseen pääsemiseksi.

Suomalaiset ovat tutkimusten mukaan hyvin huolissaan velkaantumisesta.

Vaikka Sdp:n johtavat poliitikot toistelevat, että velkaantuminen pitää ottaa vakavasti, puolueen talousohjelman viesti äänestäjille on täysin päinvastainen.

Voisi jopa sanoa, että Sdp on lyönyt läskiksi – ja nyt sen talousohjelmalle naureskelevat jopa hallituskumppanit.