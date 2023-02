Kokoomuksen Elina Valtonen syytti perussuomalaisia elitismistä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho pitää mielenkiintoisena sitä, että perussuomalaisten esittämä, osaajiin painottuva maahanmuutto-ohjelma ”ei yhtäkkiä käykään”.

– Tämä tuo esille, mitä oikeasti tarkoitetaan, kun puhutaan ulkomaalaisista osaajista. Keskustelu pyörii saatavuusharkinnan ympärillä, joka koskee kaikkein vähiten koulutettuja ihmisiä, joita me kutsumme halpatyöläisiksi, Halla-aho sanoi rauhan vaalitentissä, jonka IS järjesti yhteistyössä konfliktinratkaisujärjestö CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa perjantaina.

Perussuomalaisten mielestä Suomen ei tule sallia EU:n ulkopuolelta työperäistä maahanmuuttoa, ellei kyse ole koulutetuista henkilöistä korkean lisäarvon työpaikkoihin. Lisäksi työstä olisi maksettava mediaanipalkka, noin 3 300 euroa.

Kun Ruotsi vapautti kokonaan työperäisen maahanmuuton, työvoimaa tuli Halla-ahon mukaan lähinnä sellaisille aloille, joilla oli jo ylitarjontaa työvoimasta, kuten siivoojiksi ja pizzakuskeiksi. Halla-ahon mielestä näihin ammatteihin voitaisiin palkata jo maassa olevia ihmisiä.

Halla-aho ihmetteli, miksi Suomeen ei yritetä rekrytoida työvoimaa Euroopan unionin alueelta.

– Miksi niin sanotut osaajat pitää tuoda Nigeriasta tai Bangladeshista?

Jussi Halla-aho ihmettelee, miksi työvoimaa ei rekrytoida Suomeen EU:n alueelta.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen vastasi, että läntisestä Euroopasta ei ole jonoksi asti Suomeen tulijoita. Hänen mielestään perussuomalaisten asento on ”elitistinen”, kun puolue puhuu halpatyövoimasta ja kiinnittää sen mediaanipalkkaan, joka olisi ”raja, jonka jälkeen ollaan osaajia”.

– Sanotteko te tosiaan suomalaiselle lähihoitajalle, suomalaiselle bussikuskille, suomalaiselle pizzanpaistajalle, että hänen työnsä on halpatyötä tai että hän ei ole osaaja, Valtonen kysyi Halla-aholta.

Valtosen mukaan pääkaupunkiseudulla ja ympäri maata on huutava työvoimapula ja jos Suomessa ei olisi muualta tulleita, moni vanhusten hoivakotipaikka ja ravintola olisi kiinni.

– Meillä ei olisi teidän haluamianne huippuosaajia kukaan viemässä bussilla aamulla töihin, Valtonen jatkoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi käyneensä katsomassa, kuinka pääkaupunkiseudun busseja pestään yöllä.

– Työvuorot näillä kavereilla on neljän tunnin. Duuni alkaa puoliltaöin, loppuu neljältä aamulla. Samat kaverit lähtevät jakamaan Hesaria sen jälkeen. Ja siellä on vaikka mistä maista ihmisiä. Meillä jäisi bussit pesemättä ja Hesarit jakamatta tällä perussuomalaisten konseptilla, Haavisto totesi.

Haaviston mukaan samasta kielii myös yritysten voimakas reaktio perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmaan.

– Jos ulkomaalaista työvoimaa ei tänne oteta, niin meidän talous sakkaa, Haavisto sanoi.

Pekka Haaviston mukaan bussit jäisivät pesemättä ja Hesarit jatkamatta perussuomalaisten konseptilla.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kysyi, pitäisikö perussuomalaisten tehdä lista, mitkä ammatit ovat ok.

– Kun eduskunnassa kuuntelee salissa, tuntuu, että kukaan ei ole tervetullut, vaikka elinkeinoelämä ja yritykset sanovat, että me tarvitsemme työvoimaa.

Ovaskan mielestä on ongelmallista, että esimerkiksi tarjoilijaksi Suomeen tulleet eivät pääse etenemään urallansa, koska esimiehistä tai ravintolapäälliköistä ei ole pulaa.

– Kyllä saatavuusharkinnasta on päästävä eroon, Ovaska linjasi.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan mielestä oikeus liikkumiseen on tärkeä ja jos se rajataan vain hyvätuloisille, kyse on luokkapolitiikasta.

– Perussuomalaiset eivät ole ajatuksensa kanssa yksin, vaan meillä on jo nyt viety lainsäädäntöön useita sellaisia nopeita kaistoja parempituloisille ihmisille, kuten esimerkiksi sinisen kortin mahdollisuus tulla Suomeen helpompaa liukuhihnaa pitkin, Kontula sanoi.

Hän piti valitettavana sitä, että hänen omakin puolueensa on joskus kannattanut tällaisia uudistuksia.

– Oikeus liikkumiseen on meillä sidottu tulotasoon jo tällä hetkellä, ja paheksun sitä suuresti.

Tarja Filatovin mielestä täytyy huolehtia siitä, että ihmiset tulevat palkallaan toimeen.

Sdp:n kansanedustajan Tarja Filatovin mielestä Suomessa tarvitaan väestönkasvua sekä kotimaisin keinoin että maahanmuuttoa lisäämällä, jotta hyvinvointivaltio pystytään rahoittamaan.

– Siinä Halla-aho on oikeassa, että meidän pitäisi katsoa, mitä se työ on, mihin ihmiset tulevat, Filatov sanoi.

Hänen mielestään pitäisi huolehtia siitä, että ihmiset tulevat palkallansa toimeen, jotta Suomeen ei synny harmaita markkinoita.

– Emme me voi ajatella, että me saamme ensimmäisen luokan osaajia, A-luokan kansalaisia, jos me kohtelemme heitä kuin B-luokan kansalaisia.

Halla-aho puolusti näkemyksiään sanomalla, että Ruotsi ainoana OECD-maana poisti 15 vuotta sitten ”halpatyövoiman” saatavuusharkinnan ja yksityisti käytännössä maahanmuuttopolitiikan yritysten hoidettavaksi.

– Se johti katastrofiin. Kaikki puolueet Ruotsissa tänä päivänä ymmärtävät, että se oli virhe.

Halla-ahon mukaan Ruotsin nykyisen kokoomusjohtoisen hallituksen ohjelmassa on 3 200 euron vähimmäistulorajan asettaminen työperäiselle maahanmuutolle.

– Sen sijaan, että me oppisimme jotain naapurin virheistä, meidän on pakko saada hakata päätämme saamaan puuhun ja ihmetellä sen jälkeen, mitenkäs tässä näin kävi, Halla-aho sanoi.