Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan ja entisen pääministerin Alexander Stunnon nimet ovat nousseet presidenttiehdokkaista puhuttaessa esiin. Nyt he kommentoivat spekulaatioita.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja entinen pääministeri Alexander Stubb vastasivat presidenttiehdokkuuksia koskeviin spekulaatioihin IS:n Rauhan vaalitentissä.

Uusi tasavallan presidentti valitaan ensi vuoden tammikuussa.

IS:n presidenttikyselyssä on vilahtanut useita nimiä. Viimeisimmän kyselyn mukaan kolmanneksi suosituinta Aaltolaa äänestäisi 36 prosenttia kyselyyn vastanneista ja entistä pääministeriä Alexander Stubbia 27 prosenttia vastanneista. Kyselyn suosituin oli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jota vastasi äänestäisi 48 prosenttia vastaajista.

– Onko se ovi nyt pikkiriikkisen auki, vai onko se tismalleen kiinni, kysyi Aaltolalta IS:n yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala.

– Miettikää nyt mitä siitä seuraisi, Aaltola aloitti.

Hän nosti esiin Turkin matkaansa koskevan kohun.

– Luulen, että siinä on tietty suhde tähän asiaan. Kun viimevuotisen tiedebarometrin mukaan olin luotettavin tiedon tuottaja, tutkija Suomessa, niin kun se säteilee poliittiseksi luottamukseksi, silloin tutkija tietää, että nyt tulee ongelmia, hän jatkaa.

– On mahdotonta ajatella, että minusta tulisi Suomen presidentti, Aaltola kertoi,

Aaltola sanoo pyrkineensä tekemään itsestään mahdollisimman inhimillisen.

– On mahdotonta ajatella, että minusta tulisi Suomen presidentti. Sellaista praktista reittiä vaan ei ole. Jos teillä on hyvä keksintö jollakin, kertokaa, niin sitten painitaan starttinappulaa. Näitä ehdotuksia on muuten tullut. Mutta nyt ei ole mitään aikomusta tähän asiaan, Aaltola huikkaa yleisölle.

Stubbilta kysyttiin onko kokoomus käynyt jo ”kukkapuskan kanssa hänen ovellaan”.

– Ei ole käynyt. Minulla ei ole henkilökohtaisesti minkäänlaisia suunnitelmia presidentinvaalien suhteen, Stubb vastaa.

Hänen mukaansa kysymys ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.

– Jos jonain päivänä se kysymys esitetään, niin kyllä se kysymys tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on niin iso, että sitä on toki harkittava. Mutta suora vastaus on, että tällä hetkellä minulla, tai meillä perheenä ei ole sellaisia suunnitelmia, Stubb jatkaa.

– Ihailen poliitikkoja, jotka uskaltavat olla ehdolla, mutta kyllä tutkijan vapaus on hieno asia.