Aaltola ja Stubb maalaavat Venäjästä synkän kuvan sodan jälkeen – ”Putinin mieltä on helppo lukea”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja entinen pääministeri Alexander Stubb kertovat näkemyksensä ”Putinin endgamesta”.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja entinen pääministeri Alexander Stubb kommentoivat perjantaina IS:n ja CMI:n Rauhan vaalitentissä Ukrainan sodan mahdollista lopputulosta.

Aaltola kehotti suomalaisia varautumaan siihen, että ”sota jatkuu kivuliaasti” vielä jonkin aikaa. Heidän mukaansa ainut vaihtoehto on se, että Ukraina voittaa sodan.

– Putinin mieltä on helppo lukea. Tämä on Putinille kamppailu. Hän ajattelee, että Venäjällä on enemmän tahtoa, kuin sokerissa kasvaneilla demokratian asukkailla lännessä. Toivottavasti hän tulee pettymään, Aaltola sanoo.

Mika Aaltolan mukaan Suomessa yhteiskuntaa pitää rakentaa niin, että pärjätään myös ilman Venäjää.

– Pitää olla varautunut siihen, että sota jatkuu kivuliaasti.

Stubb sanoi, ettei hän ole huolissaan lännen yhtenäisyydestä, vaan Venäjän sisäisestä kehityksestä sodan jälkeen.

– Miettikääpä, mitä isovanhempiemme kokemus talvi- ja jatkosodasta oli. Millaisessa tunteessa ja tilassa elettiin sen jälkeen Neuvostoliiton kanssa. Ottakaa tuo kertaa kymmenen, niin ymmärrätte, missä ukrainalaiset ovat seuraavat 50–100 vuotta, Stubb sanoo.

Hänen mukaansa kylmä totuus on se, että ”jos haluamme rauhaa huomenna, Ukraina pitää aseistaa tänään”.

Alexander Stubb sanoo, että tietyt alueet, kuten Krimin alue, ovat räjähdysherkkiä kauan sodan jälkeen.

Nyt käydään sotaa länsimaisten arvojen ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta.

– Toivottavasti sodan ”endgame” on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin rauhansuunnitelma. Rauha ei kuitenkaan tule stabilisoimaan tilannetta, Stubb huomauttaa.

– Vielä sodan jälkeenkin Euroopan turvallisuus on kahtia jakautunut. Yhdellä puolella on eristetty Venäjä, toisella puolella 44 Euroopan maata. Tämä on kokonaisen sukupolven kysymys. Sellaista Venäjää, jonka kanssa teimme yhteistyötä, ei enää ole, hän jatkaa.

Parhaimmillaan Venäjä voi olla Suomelle ”bonus”, mutta lasten turvallisuutta ei kannata rakentaa Venäjän tai ”monimutkaisen kikkailun varaan”.

– Olemme puolustuspoliittisesti nyt kiinni lännessä. Putin kuuntelee kyllä, jos olemme tarpeeksi vahvoja. Hän ei kunnioita heikkoja. Näemme itärajan myös pelotteen kautta. Siihen tarvitsemme Nato-komponentin. Sen jälkeen on helpompi olla dialogissa, Aaltola sanoo.

– Kaksi monologia samassa huoneessa ei ole dialogia, hän huomauttaa.

Sekä Stubb että Aaltola harmittelevat Venäjän kehitystä.

He sanovat, että maailma olisi hieno paikka, jos Venäjästä olisi tullut länsimainen, demokraattinen yhteiskunta.

– Venäjä on lähtenyt sille tielle, jolla se on tuhonnut kansakunnan. Voi Venäjän sivilisaatiota, mitä sille tapahtunut, Aaltola sanoo.

– Venäjän kehitys on synkkä, kuten Niinistö on uv-puheissaan puhunut, hän jatkaa.