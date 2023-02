Saarikko on pyytänyt valtiovarainministeriön virkamiehiä kutsumaan puolueet koolle. Li Andersson (vas) ei kokouksesta innostu.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan kaksi vaalikautta kestävästä talouden sopeuttamisurakasta on tulossa odotettuakin vaativampi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan talouden tilannekuva on synkentynyt entisestään.

Valtiovarainministeriön virkakunnan tuoreen arvion mukaan ensi hallituskaudella otetaan joka vuosi yli kymmenen miljardia lisää velkaa.

Arvio 10–11 miljardin vuotuisesta velkatarpeesta ei pidä sisällään mahdollisia uusia kriisejä.

– Se on virkamiesten faktaraami, mistä seuraava hallitus aloittaa. Se ei pidä sisällään yhtään uutta poliittista päätöstä rahan vähentämisestä tai lisäämisestä, Saarikko sanoo.

– Uutta ja hyvin vakavaa on se, että edes valtiovarainministeriön omat ennusteet eivät osanneet vielä vuosi sitten nähdä tilanteen kehittyvän näin, Saarikko lisää.

Saarikon mukaan heikentynyt tilannekuva johtuu kasvaneista korkomenoista sekä inflaatiosta, jonka taustalla on Ukrainan sota.

– Ensi vaalikauden lopussa pelkästään lainanhoitokulut kasvavat niin, että ne ovat yli neljä miljardia. Toinen iso menoerä on indeksit eli valtion omat menot. Sellaisia on esimerkiksi valtaosa sosiaaliturvasta, koulutusmenot ja hyvinvointialueille kohdistettavat rahat.

Saarikko on pyytänyt valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasta kutsumaan puolueet virkamiesten esittelyyn ensi viikon torstaina.

– Kaikki puolueet ovat ajaneet 15 vuoden aikana Suomen tähän tilanteeseen ja pahimmin siihen ovat vaikuttaneet kriisit.

Saarikon mukaan keskustan lähtökohtana on se, ettei yhtään menoleikkauskohdetta voi rajata pois.

– En tule esittämään listaa, mistä ei ainakaan oteta, mitä muut puolueet näyttävät harjoittavan. Mitä pidemmälle tätä lykkää, sitä vaikeampaa tästä tulee.

Saarikon mukaan tilanne on vaikeampi kuin ennen Juha Sipilän (kesk) hallituskautta, jolloin menoja päätettiin leikata neljällä miljardilla.

Keskusta on arvioinut, että sopeutustarve ensi vaalikaudella on 4,5–5,5 miljardia. Arvio on tehty ennen valtiovarainministeriön tuoreita madonlukuja.

Pääministeripuolue Sdp on ilmoittanut olevansa valmis leikkaamaan menoja 400 miljoonalla eurolla.

Sdp:n keskeinen menoleikkauskohde on valtion matkakulut. Veronkorotuksia Sdp tekisi 1,4–1,8 miljardin euron edestä.

Saarikon mukaan Sdp:n leikkauslista on ”täysin epärealistinen”. Kokoomuksen lupausta miljardin veronkevennyksestä Saarikko pitää ”erittäin epärealistisena” ja teilaa myös kokoomuksen ajamat

– Ilman talouskasvua tästä urakasta tulee miltei mahdoton, siksi esimerkiksi se linja, että suljetaan ovet ulkomaisilta opiskelijoilta ja työntekijöiltä on täysi este talouskasvulle. Samoin se, että emme uudista työttömyysturvaa. Tarvitaan varmasti myös veronkorotuksia, mutta ne eivät saa olla niistämässä talouskasvun edellytyksiä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ei Saarikon ehdottamasta kokouksesta innostu.

– En näe, mitä lisäarvoa tällaisesta kokouksesta olisi kenellekään. Puolueilla on eri keinoja, joilla valtiontaloutta halutaan tasapainottaa. Ei leikkaukset ole ainoa keino, on myös mahdollisuutta tehdä tulopuolella (veroissa) ratkaisuja, Andersson kommentoi.

Anderssonin mukaan väärin kohdennetut ja isot sopeutustoimet heikentävät työllisyyttä ja talouskasvua.

– 2010-luku on tosi hyvä esimerkki siitä. Sopeutuksen kokoluokassa pitää huomioida myös suhdannetilanne, ettei käy niin, että sopeutustoimilla tehdään enemmän haittaa talouskasvulle.

10.2. kello 15.06: Juttua täydennetty.