"Tutkijoiden ei kannata sekaantua poliitikkojen työhön" – näin keskustan Ovaska kertoo tapaamisestaan Mika Aaltolan kanssa

Keskustan varapuheenjohtaja Jouni Ovaska ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne pitävät olennaisena sitä, että tutkijoiden ja poliitikkojen roolit eivät mene keneltäkään sekaisin.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska on keskustellut tänään Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan kanssa tämän Turkin matkaan liittyvästä asiasta. Ovaska on myös Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsen.

Ovaska kertoi asiasta eduskunnassa toimittajille keskustan eduskuntaryhmän ryhmäkokouksen jälkeen.

– Mitään suurempaa dramatiikkaa tähän matkaan ei liity. Pyynnöt ovat lähteneet Turkin suunnalta ja UPI on matkan maksanut. Mutta me palaamme hänen kanssaan vielä keskusteluihin, koska tämä on herättänyt hyvin paljon huomiota erityisesti eri kansanedustajien keskuudessa, jotka istuvat UPI:n neuvottelukunnassa, Ovaska kertoo.

Ovaska kertoo halunneensa kuulla, ”mitä tässä on taustalla”.

– Mutta on myös tärkeää, että tutkijat voivat tehdä omaa työtään. Poliitikkojen ei kannata liikaa sotkeutua tutkijoiden työhön, mutta ei myöskään tutkijoiden poliitikkojen työhön, hän jatkaa.

Myös Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnassa istuva vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kommentoi asiaa lyhyesti eduskunnassa.

– En tiedä hänen matkastaan superyksityiskohtaisesti, mutta tärkeää on, että meillä on riippumatonta ja laadukasta tutkimusta tekevä Ulkopoliittinen instituutti. Sellainen on, se on oikein hyvä juttu, ja siitä tulee pitää kiinni, Harjanne sanoo.

– Toinen juttu on se, että on hyvin tarkkaan huolehdittava siitä, että kaikkien roolit säilyvät selkeinä. Eli UPI tuottaa meille päätöksentekoa julkiseen keskusteluun, hyvää analyysia ja tutkimusta, mutta ei ole osa toimivaa ulkopoliittista johtoa. On olennaista, että tämä ei mene keneltäkään sekaisin, jotta meillä on roolit selvät, hän jatkaa.

Harjanne ei usko, että roolit olisivat tähän mennessä menneet sekaisin keneltäkään ”ainakaan tietoisesti”.

Hänen mukaansa olennaista on se, että eduskunnassa on selvää se, että ulkopolitiikan päätöksentekoa tukeva tutkimus ja ulkopolitiikan tekeminen ovat kaksi eri asiaa.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi aiemmin tänään, että Ulkopoliittinen instituutti ei ole samassa asemassa kuin kokonaan erilliset tutkimuslaitokset.

– On oltava tarkkana, että viesti on selkeä, että tutkijat tekevät tutkijan työtä ja neuvottelevat poliitikot omaa työtänsä, Haavisto sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola joutuu tekemään Turkin matkastaan selvityksen instituutin toimintaa seuraavalle neuvottelukunnalle.

Tämä palasi keskiviikkona kaksipäiväiseltä Turkin matkalta.

Aaltola joutui myrskyn silmään, sillä tämä muun muassa kommentoi Twitterissä ja Ilta-Sanomissa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemistä. Aaltolan mukaan ”Suomen pitäisi viestittää kykyään erottaa hakemukset, koska nyt ne on poliittisesti sidottu toisiinsa.”

Lausunnot ovat hämmentäneet, sillä Ulkopoliittisen instituutin johdon ja tutkijoiden tehtävä ei ole yrittää vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan.

