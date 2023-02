Suurimmat eduskuntaryhmät valmiita viemään Nato-lain maaliin ennen vaaleja – puolustusministerin mukaan asiaan ei sisälly riskejä

Nato-lain hyväksymiseen tällä vaalikaudella on liittynyt ulkopoliittisia huolia. Suurimmat eduskuntaryhmät kuitenkin uskovat, että Ruotsia voidaan odottaa, vaikka Nato-laki hyväksyttäisiin nyt eduskunnassa.

Suurimmat eduskuntaryhmät ovat valmiita viemään Nato-lain maaliin ennen eduskuntavaaleja. Asia vahvistetaan IS:lle Sdp:n, keskustan ja vihreiden eduskuntaryhmistä.

Kokoomus julkisti myönteisen kantansa jo aiemmin tänään torstaina.

Perussuomalaiset eivät käsitelleet asiaa vielä tänään kokouksessaan.

IS:n tietojen mukaan rkp ja vasemmistoliitto olisivat suhtautuneet Nato-lain hyväksymiseen tällä vaalikaudella vielä hieman epäillen. Rkp:tä olisi hiertänyt esimerkiksi se, pystytäänkö Ruotsi pitämään prosessissa mukana, jos Suomi nuijii oman lakinsa läpi eduskunnassa.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että hänen puolueelleen on alusta lähtien ollut tärkeää, että Nato-askeleet otetaan mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä.

– Jos laaja konsensus löytyy, niin olemme valmiit viemään lain maaliin tällä vaalikaudella.

– Kuulemme puolueiden kannat vielä huomenna puhemies Matti Vanhasen (kesk) kutsumassa koordinaatioryhmässä, mutta kiteytetysti voi sanoa, että meidän ryhmällä on valmius viedä laki eteenpäin. Tämä on ryhmän yhteinen näkemys, hän jatkaa.

Eduskuntaryhmät kokoontuvat huomenna Vanhasen johtamaan neuvotteluun siitä, pitäisikö Nato-laki nuijia läpi vielä tällä hallituskaudella.

Lindtman muistuttaa, että paras vaihtoehto on se, että Suomi ja Ruotsi tulisivat jäseniksi yhtä aikaa. Tästä tavoitteesta ei tule luopua.

– Hoidetaan nyt tämä laki tällä vaalikaudella ja tavoitellaan sitä, että senkin jälkeen tulisimme mahdollisimman nopeasti yhtä aikaa Ruotsin kanssa ratifioiduiksi. Siksi on tärkeää, että Ruotsiin on tiivis vuoropuhelu ja prosessia viedään eteenpäin yhteisymmärryksessä, Lindtman sanoo.

– Uskon, että löydämme yhteisymmärryksen ja puolueet myös yksimielisesti tästä pääsevät sopuun. On tärkeää, että tämä on yhteinen päätös Suomelta, Ovaska sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jouni Ovaska puolestaan kertoo, että keskustan eduskuntaryhmä kannattaa Nato-lain hyväksymistä tällä vaalikaudella selvällä päätöksellä.

– Tilanteet ovat muuttuneet ja ulkoasiainvaliokunta on käynyt laajat kuulemiset. Näyttää siltä, että meillä ei ole varmuutta mitä prosessin aikana vielä tulee vastaan. Siksi on tärkeää, että eduskunta, joka on päätökset tällä kaudella tehnyt ja päättänyt hakea jäsenyyttä, myös hoitaa sen omalta pöydältään, Ovaska sanoo.

Ovaska ei usko, että mahdollisista vasemmistoliiton ja rkp:n empimisistä koituisi ongelmia.

– Uskon, että löydämme yhteisymmärryksen ja puolueet myös yksimielisesti tästä pääsevät sopuun. On tärkeää, että tämä on yhteinen päätös Suomelta, Ovaska sanoo.

Myös vihreiden Saara Hyrkkö sanoo toivovansa, että asiasta löytyy ryhmien kesken yhteisymmärrys.

– Ei kannata kompastua tässä vaiheessa, kun aika hyvällä yksituumaisuudella on viety tätä Nato-jäsenyyttä eteenpäin, Hyrkkö sanoo.

– Aikatauluasiaan ei kannata lukea sen suurempaa kannanottoa. Kysehän on vain siitä, että saadaan täällä päässä oma pöytä puhtaaksi ja prosessi sujuvasti maaliin, kun sen aika tulee. On selvää, että valtiojohtomme on hyvin informoitu, ja pitää jatkuvasti yhteyttä myös kumppaneihin tästä asiasta, hän jatkaa.

Kysymys Nato-lain läpiviemisestä vielä tällä vaalikaudella on ollut haastava, sillä on esimerkiksi pohdittu sitä, aiheuttaisiko lain läpi vieminen eduskunnassa ulkopoliittisia haasteita. Pelkona on muun muassa ollut se, että Ruotsia ei voitaisi enää odottaa sen jälkeen, eduskunta ja presidentti ovat lain hyväksyneet ja Turkin ja Unkarin ratifioinnit on saatu.

IS tavoitti eduskunnasta myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja puolustusministeri Mikko Savolan (kesk) kommentoimaan asiaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo asian olevan eduskunnan käsissä.

Haavisto sanoo IS:lle jättävänsä asian harkintaan huomenna perjantaina järjestettävään neuvotteluun.

– On niin paljon sanottu julkisuudessakin, että asiaan on erilaisia näkökohtia. Mutta jos ajatellaan sitä vaihtoehtoa, että ratifioinnit lähtisivätkin liikkeelle, on hyvä, että meidän kotimainen päätöksentekomme on riittävän nopeaa, Haavisto vastaa.

– Olen omat näkemykseni kertonut niille jotka asiaa pohtivat, mutta tämä on eduskunnan käsissä tällä hetkellä.

Puolustusministeri Mikko Savola pitää hyvänä, jos Nato-laki hyväksytään tällä vaalikaudella.

Savola puolestaan sanoo pitävänsä ”ihan hyvänä”, jos eduskunta hyväksyisi lain tällä hallituskaudella.

– Ulkoasiainvaliokunta on se, joka tekee mietinnön ja ratkoo aikataulukysymyksen. On tietysti hyvä, jos Suomessa asiat ovat mahdollisimman pitkälle päätettyjä. Mielestäni on ihan hyvä, jos päätökset saadaan tämän eduskunnan aikana tehtyä, Savola sanoo.

Hän ei usko, että lain hyväksyminen eduskunnassa aiheuttaisi esimerkiksi ulkopoliittisia haasteita.

– Ei se aiheuta ulkopoliittisia haasteita. Tässä on erilaisia skenaarioita ja punnintoja ja aikataulukysymykset on yksi osa tässä, hän sanoo.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) kertoi aiemmin tänään torstaina IS:lle näkemyksensä Nato-lain läpiviemisestä.

Hänen mukaansa ”juna ei karkaa käsistä”, vaikka Nato-laki nuijittaisiin eduskunnassa nyt läpi. Häkkänen kannattaa sitä, että Nato-laki viedään eduskunnassa läpi tämän vaalikauden aikana.

Jos lakia koskevat kotimaan päätökset tehdään helmikuun aikana, eduskunta hyväksyy lakiesityksen ja presidentti vahvistaa sen, jäädään Suomessa sen jälkeen odottamaan Turkin ja Unkarin ratifiointeja.

Ratifiointien jälkeen Naton pääsihteeri lähettää Suomelle ja Ruotsille kutsukirjeen liittyä Washingtonin sopimukseen.

– Tässä yhteydessä Naton kanssa voidaan vielä yhteen sovittaa sitä, edetäänkö Ruotsin kanssa vai erikseen. Meillä on kontrollointikeinoja katsoa vielä myöhemmin prosessin yhteensovittamista, Häkkänen vakuuttaa.

Vaikka Suomen liittymisasiakirja toimitettaisiin Washingtoniin viipymättä, voitaisiin Ruotsia silti vielä odottaa.