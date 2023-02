Marin Brysselissä: viitoitamme polkua Ukrainan EU-jäsenyydelle

Pääministeri Sanna Marin osallistuu torstaina ja perjantaina Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen.

Ennen saapumista Eurooppa-neuvoston kokoukseen pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että Ukraina tarvitsee kaikkien eurooppalaisten apua. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan EU-jäsenyydestä.

– He tarvitsevat niin humanitaarista kuin taloudellista tukea, mutta ennen muuta aseita ja raskaampaa aseistusta.

– On erittäin tärkeää, että Zelenskyillä on nyt mahdollisuus vedota kaikkien maiden päämiehiin sen puolesta, että voimme toimittaa riittävän määrän kalustoa Ukrainaan, jotta he pystyvät puolustamaan omaa maataan ja saavat työnnettyä venäläisiä joukkoja kauemmas ja kauemmas.

Marin sanoi, että kokouksesta lähtee Ukrainalle viesti vahvasta tuesta ja siitä, että Ukrainaa avustetaan jälleenrakennuksessa, sille toimitetaan aseistusta ja Venäjälle suunnitellaan uusia pakotteita.

– Me myös viitoitamme yhdessä selkeää polkua Ukrainan EU-jäsenyydelle.

Hän sanoi toimittajille, että Ukrainaa pitää tukea, että se täyttää EU:n jäsenyysvaatimukset.

– Meillä on yhteinen intressi ja tavoite, että Ukrainasta tulee EU-jäsen. Suomi on omalta osaltaan valmis tukemaan Ukrainaa, että yhteiskuntaa voidaan uudistaa niin, että Ukraina on valmis EU-jäseneksi.

Marin osallistuu torstaina ja perjantaina Brysselissä järjestettävään huippukokoukseen.