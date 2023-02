Kokoomus tuli ensimmäisenä julki – kannattaa Nato-lain hyväksymistä

Eduskunnassa pidetään huomenna puolueiden ja ulkoasiain­valiokunnan kokous, jossa pohditaan askelmerkkejä Nato-prosessin etenemisestä.

Kokoomus kannattaa Nato-lain hyväksymistä vielä tämän eduskunnan aikana.

– Nato-lait on syytä saattaa valmiiksi nykyisen eduskunnan aikana eli helmikuussa, jotta Nato-prosessi etenee Suomen osalta mahdollisimman sujuvasti myös vaalien jälkeisenä aikana. Kokoomus ei näe tässä esteitä. Nato-jäsenyyden edistäminen on ykköstavoitteemme, ja meidän on varmistettava valmiutemme kaikissa tilanteissa, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) sanoi.

– Eduskunta on edistänyt Suomen Nato-jäsenyyttä määrätietoisesti ja hyvässä yhteishengessä. Työ on syytä saattaa loppuun. Toivomme, että olemme Naton jäseniä yhdessä Ruotsin kanssa kesällä, Naton huippukokoukseen mennessä, varapuheenjohtaja Elina Valtonen (kok) säesti.

Eduskunnassa on tehtävä päätös siitä, miten Nato-prosessissa edetään. Päätöksen tekee ulkoasianvaliokunta puolueita kuultuaan.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk) on kutsunut eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja ulkoasianvaliokunnan johdon perjantaina yhteiskokoukseen keskustelemaan Nato-prosessista.

Eli päättääkö tämä eduskunta Nato-lain hyväksymisestä, vai jätetäänkö Nato-lain hyväksyminen odottamaan Unkarin ja Turkin ratifiointeja ja seuraavaa eduskuntaa.

Ulkoasianvaliokunta voi joko laatia lähes valmiin mietinnön pöytälaatikkoon odottamaan seuraavaa eduskuntaa, tai ulkoasianvaliokunta voi tehdä mietintönsä valmiiksi, jolloin Nato-laki tulee istuntosaliin keskusteltavaksi ja äänestettäväksi, ja presidentti voi lain vahvistaa.

Tänään torstaina puolueet pitävät eduskuntaryhmiensä viikkokokouksia kello 14 alkaen, ja iltapäivän aikana voi odottaa myös muiden puolueiden kantoja Nato-prosessin askelmerkkeihin.

Vaalikauden viimeinen istunto pidetään 3. maaliskuuta, eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta.