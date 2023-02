Ville Kopran viestiin reagoitiin välittömästi kokoomuksessa.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) valtiosihteeri Ville Kopra irvailee Twitterissä kokoomukselle lenkkitossukuvalla.

Kopran viestissä on kuva rikkinäisistä lenkkitossuista ja teksti ”terveisin kokoomus 2023–2027”. Ajanjaksolla viitataan tulevaan hallituskauteen.

– Tuo kuva on velkapolitiikan lopputulos. Yrittäisitte edes jotain analyyttista kritiikkiä. Miten demareiden talousohjelma voi olla niin täysin epäuskottava? Pää on pensaassa! Katsokaa Ruotsiin ja Saksaan! kansanedustaja Ville Valkonen (kok) kommentoi.

– Olen huolissani esittämienne leikkausten vaikutuksista muun muassa lapsiperheiden toimeentuloon, kun vanhemmat esimerkiksi työttömiä, pienipalkkaisia, lomautettuja, osa-aikaisia, Kopra vastasi.

Kokoomus puolestaan piikittelee Sdp:lle ”Nyt on oikea aika” -vaalisloganissaan.

Kokoomuksen mukaan nyt on oikea aika lopettaa esimerkiksi velaksi eläminen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) painotti huhtikuussa 2020 ensimmäisen korona-aallon aikana, että ”nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille”.

Syyskuussa 2021 Marinin viestinä oli, että nyt on aika mennä, tehdä ja kokea.

– Jos joku kokee piston sydämessä meidän vaalilauseesta, silloin se varmaan on hyvä vaalilause. Nyt on oikea aika kääriä hihat. Koko ajan puhutaan siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta on jäänyt tekemättä. Ei voi enää odottaa päätöksiä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi.

Marinin lähipiirissä tartuttiin heti kokoomuksen sloganiin ”nyt on oikea aika kääntää suomalaisten elintaso nousuun”.

– Kenen elintaso? Ei opiskelijan, työttömän, eläkeläisen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävän, asumistuen/etuuksien saajan tai julkiselta sektorilta kokoomuksen miljardileikkausten johdosta irtisanottavan, Marinin erityisavustaja ja Sdp:n hallitusryhmän sihteeri Tuulia Pitkänen kyselee Twitterissä.

Kokoomus ja Sdp ovat gallupeissa ensimmäisenä ja toisena. Molemmat ovat tyrmänneet toistensa tuoreet talousohjelmat.

Eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta.