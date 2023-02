Oppositiopuolueiden mukaan hallitus ei ole noudattanut talouspolitiikassa asiantuntijoiden suosituksia.

Eduskuntavaaleista näyttää tulevan talousvaalit.

Talouspolitiikasta kiistellään jo eduskunnassa keskiviikkoiltapäivällä, kun hallitus saa vastattavakseen opposition välikysymyksen velkaantumisesta.

Suoraa lähetystä välikysymyskeskustelusta voi seurata IS:n verkkosivuilta kello 14 alkaen.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin allekirjoittamassa välikysymyksessä syytetään hallitusta velkapommin rakentamisesta.

– Rinteen-Marinin hallituksen velkasaldo on nousemassa jopa 40 miljardiin euroon. Hallitus on lisännyt vuosittaisia pysyviä menoja miljardeilla euroilla. Hallitus on ensimmäinen valtiontalouden menokehykset rikkonut hallitus, välikysymystekstissä kritisoidaan.

Oppositiopuolueiden mukaan hallitus ei ole noudattanut talouspolitiikassa asiantuntijoiden suosituksia, vaikka on sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon.

Pääministeripuolue Sdp taas on laskeskellut, että oppositiopuolueet ovat hyväksyneet suuren osan tämän hallituskauden menolisäyksistä.

Perussuomalaiset ei ole mukana välikysymyksessä. Puolue tekee oman välikysymyksensä julkisen talouden ongelmista ja velkaantumisesta.