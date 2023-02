Nyt on oikea aika -slogan kuittailee Marinille: ”Se voi olla kuitti hallitukselle”

Kokoomus julkaisi tänään eduskuntavaaliohjelmansa.

Oppositiopuolue kokoomus on mitä ilmeisimmin miettinyt pääministeri Sanna Marinia (sd) omaa vaalilausetta miettiessään.

Kokoomuksen vaaliohjelman slogan on ”Nyt on oikea aika”. Kokoomuksen ohjelmassa on nyt oikea aika kääriä hihat, oikea aika lopettaa velaksi eläminen, oikea aika tehdä Suomesta puhtaan energian suurvalta, ja niin edelleen.

Jos muistatte, pääministeri Marin sanoi korona-ajan alkupuolella, Uudenmaan sulun päätyttyä, että ”nyt ei ole oikea aika lähteä mökille” ja puolitoista vuotta myöhemmin, että ”nyt on aika elää”: nyt saa mennä, kokea ja tehdä.

Pääministeri Sanna Marinin korona-ajan sanonnat ovat päätyneet soveltuvin osin kokoomuksen eduskuntavaaliohjelmaan.

Puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) ei ensin ääneen sanonut, että kokoomus kuittailee Sdp:lle ja Marinille.

– Jos joku kokee piston sydämessä meidän vaalilauseesta, silloin se varmaan on hyvä vaalilause. Nyt on oikea aika kääriä hihat. Koko ajan puhutaan siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta on jäänyt tekemättä. Ei voi enää odottaa päätöksiä.

– Tämä on tienristeys. Joko valitaan että sydän on oikealla tai jatketaan tätä Marinin hallituksen nykypolitiikkaa, joka perustuu velalle ja jonka tien päässä on erittäin huono tulevaisuus Suomella. Eli nyt on oikea aika, Orpo pyöritteli vastauksen IS:lle.

IS kysyi Orpolta uudelleen, eikö kokoomus vaalilauseellaan kuittaile Marinille.

– Se voi olla kuitti hallitukselle, koska nyt tämä jahkailu, tekemättömyys saa riittää. Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin. Jos joku tuntee piston sydämessään, niin se on siltäkin osin toimiva, Orpo toisti.

Kokoomus esitteli 24-sivuisen eduskuntavaaliohjelmansa tänään.

Kokoomus johtaa kannatusmittauksia pari kuukautta ennen eduskuntavaaleja, ja Orpo on tällä hetkellä todennäköisin seuraava pääministeri.

Ongelmaksi voi koitua hallituksen muodostaminen ja sopivien hallituskumppanien löytyminen kokoomukselle.

Sdp:n ja kokoomuksen talouslinjat eroavat kuin yö ja päivä, ja kokoomus ei mahdu samalle sivulle perussuomalaisten kanssa esimerkiksi EU-politiikassa, ilmastopolitiikassa ja työperäisessä maahanmuutossa.

– Tässä maassa on aika lailla sellaista puhetta, että tuo ja tuo ei käy, ja tuon kanssa ei neuvotella. Ei se maailma sillä tavalla toimi. Pitää hakea mahdollisimman vahva valtakirja omalle näkemykselle, ja sen jälkeen neuvotellaan muiden puolueiden kanssa yhteisestä ohjelmasta.

– Kyllä meidän ja Sdp:n näkemys – missä Suomi on, mitä pitäisi tehdä, ja konkretia – näillä on valtava ero. He tekevät sen varmaan tahallaan, että siellä jätetään jotain kertomatta suomalaisille, Orpo totesi.

Kokoomuksen vaaliohjelmassa on muutakin kuin kuuden miljardin leikkaukset ja rakenteelliset uudistukset sekä miljardin tuloverokevennykset. Puolue on muun muassa korottamassa haittaveroja, ja haluaa lisäsatsauksia koulutukseen, tutkimus- ja kehitysrahoihin, Puolustusvoimille ja poliisille, sekä on tekemässä Suomesta puhtaan energian suurvaltaa.

Konkretian puutteesta muita puolueita toruneen kokoomuksen omassa 24-sivuisessa vaaliohjelmassa konkretiaa on melko vähän. Kokoomus lupaa ohjelmassaan laittaa kuntoon, parantaa, vahvistaa, ottaa kiinni, edistää, uudistaa.

– Uskallan väittää vastaan. Jos vertaa mihin tahansa puolueeseen, tämä on hyvin konkreettinen työlista. Jos sanomme, että haluamme toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen, me sen aiomme toteuttaa. Tai haluamme, että Suomessa on 8 000 poliisia, se tarkoittaa sitä, Orpo luetteli.

– Jos haluamme purkaa Veikkauksen rahapelimonopolin, viedä viinit maitokauppoihin – tarkoitamme sitä. Tämä on täynnä konkretiaa, näiden takaa löytyvät vielä erilliset ohjelmat. Sillä ajatuksella, että kun seuraava hallitus työnsä aloittaa, ensimmäisen puolen vuoden aikana tapahtuu, ja paljon, Orpo lupasi.

Kokoomuksen vaaliohjelma löytyy täältä.

Eduskuntavaalit pidetään vajaan parin kuukauden kuluttua, huhtikuun 2. päivä.