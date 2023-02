Ulkoministeri Haavisto pui tahmeaa Nato-taivalta Ruotsin-kollegan Billströmin kanssa Helsingissä

Ministerien on määrä pitää yhteinen tiedotustilaisuus aamupäivän aikana.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapaa tiistaina Ruotsin ulkoministerin Tobias Billströmin Helsingissä.

Ministerien kahdenvälisessä tapaamisessa keskustelunaiheina ovat Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi sekä Venäjän pian vuoden jatkunut hyökkäyssota Ukrainassa.

Nato-prosessin loppuunsaattamisen tiellä ovat yhä Turkki ja Unkari, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä.

Turkista on väläytetty, että maa voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia. Haavisto on korostanut, että Suomen lähtökohta on se, että Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä Natoon.

Haavisto on myös arvioinut, ettei Nato-prosessin suhteen ole odotettavissa merkittäviä edistysaskelia ennen Turkin vaaleja, jotka järjestetään toukokuun puolivälissä.

Haavisto ja Billström osallistuvat yhdessä myös Hanasaaressa järjestettävään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen seminaariin ja pitävät aamupäivällä yhteisen tiedotustilaisuuden.