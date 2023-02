Ulkoministeriö IS:lle: Suomi valmistelee apua Turkille

Turkin ja Syyrian maanjäristyksissä on kuollut jo yli 2 000 ihmistä. Suomi on valmis auttamaan Turkkia.

Suomi valmistelee humanitaarista ja materiaalista apua Turkille.

Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ulkoministeriöstä. Avun yksityiskohdista ei ole vielä saatu tämän tarkempaa tietoa.

Turkkia ja Syyriaa ravistelleissa maanjäristyksissä tänään on kuollut yhteensä yli 2 300 ihmistä. Turkissa uhriluku on nyt lähes 1 500, ja naapurimaassa Syyriassa on kuollut yli 800 ihmistä.

Aamulla kerrottiin, että Euroopan unioni lähettää Turkkiin pelastusryhmiä auttamaan maanjäristyksen uhreja.

EU:n kriisinhallinnasta vastaavan komissaarin Janez Lenarčičin mukaan Turkki on pyytänyt EU:lta apua.

Suomen ulkoministeriö twiittasi aiemmin tänään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) olevan järkyttynyt Turkissa ja Syyriassa tapahtuneista maanjäristyksistä.

– Ajatuksemme ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Suomi on valmiina auttamaan, Haavisto sanoo ulkoministeriön mukaan.