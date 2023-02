Lihansyönti jumittaa hallituksessa – Kurvinen: ”Minä en ainakaan määrää mitä kukin syö”

Keskusta on halunnut poistaa ilmastoruoka­ohjelmasta kaikki määrälliset tavoitteet lihansyönnin vähentämisestä.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on poistanut ilmastoruokaohjelmasta tavoitteet vähentää lihankulutusta kolmanneksen ja suosituksen syödä lihaa puoli kiloa viikossa.

Ex-jääkiekkoilija Teemu Selänne nosti lihakeskustelun viikonloppuna uuteen liekkeihin. Selänne ihmetteli Twitterissä jaettua uutista, jonka mukaan hallitus ei ole päässyt yhteis­ymmärrykseen, kuinka paljon suomalaisten pitäisi vähentää lihankulutusta.

– Ei Tsiisus, valtio päättää mitä ihmisten pitäis syödä niinkö? Kommaritouhua parhaimmillaan, Selänne twiittasi.

Hallitus on kohta vuoden pallotellut ilmastoruokaohjelmansa julkistamista. Ohjelma sisältää lukuisan määrä suosituksia ja tavoitteita, mutta ohjelman julistaminen on jumittunut lihansyönnin vähentämisen määrittelyyn.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) ja muut hallituspuolueet eivät ole päässeet sopuun siitä, mitä lihansyönnin vähentämisen tavoitteeksi kirjataan ilmastoruokaohjelmaan.

Asiasta päättämistä on lykätty pariin kertaan.

Kurvinen on poistanut ilmastoruokaohjelman luonnoksesta kaikki konkreettiset tavoitteet lihansyönnin vähentämisestä.

Kesäkuussa 2021 valmistuneessa virkamiesluonnoksessa tavoitteeksi kirjattiin, että lihan kokonaiskulutusta vähennettäisiin kolmannes, ja että punaisen lihan ja lihavalmisteiden syömissuositus olisi puoli kiloa viikossa.

Ilmastoruokaohjelma piti esitellä toukokuussa 2022, mutta sitä siirrettiin ministerivaihdoksen vuoksi, kun Jari Leppä (kesk) teki tilaa Kurviselle.

Kurvisen oli tarkoitus julkistaa ilmastoruokaohjelma viime syksynä, mutta luonnoksesta oli hallituskumppanien harmiksi poistettu tavoite siitä, että punaista lihaa ja lihavalmisteita syötäisiin vain puoli kiloa viikossa.

Joulukuussa Kurvisen luonnoksesta oli hävinnyt myös se, että tavoitteena olisi vähentää nykyistä lihankulutusta kolmanneksen vuoteen 2030 mennessä.

– Joulukuussa toimitimme hallituskumppaneille version, joka on olemassa. Se ei heille kelvannut. Se on vielä levällään.

– Saimme sen (maa- ja metsätalousministeriössä) joulukuussa valmiiksi, lähetimme sen kuittaukselle, kuittausta ei saatu. Kun kumppanit eivät voineet sitä hyväksyä, sen takia se on jumiin. Katsotaan sitten maaliskuussa, Kurvinen totesi.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kertoo toimittaneensa hallituskumppaneille joulukuussa version ilmastoruokaohjelmasta, mutta se ei muille kelvannut.

Asia on pattitilanteessa vielä kuukauden päivät. Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä päättää ilmastoruokaohjelmasta lihansyöntikirjauksineen ensi kuussa.

Hallituskumppanit eivät voi hyväksyä sitä, että lihansyönnin vähentäminen on vesitetty Kurvisen luonnoksessa. Hallituskumppanit haluavat, että lihankulutuksen vähentämisestä pitää olla konkreettinen tavoite.

Ei riitä se, että ohjelmassa tavoitellaan lihansyönnin vähentämistä, vaan siinä olisi hallituskumppaneiden mielestä oltava esimerkiksi tavoite kulutuksen pienentämisestä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä, tai se puoli kiloa lihaa viikossa.

Onko Kurvisen versiossa lihankulutuksesta mainintaa?

– Tämä on saanut poskettomat mittasuhteet. Mitä ikinä siellä lukeekaan, kysymys on visiosta ja visiopaperista. Mitään lakeja ja pykäliä ei tule, että minkälaista ruokaa pitää vaikka koulussa tarjota lapsille tai vanhuksille kotipalveluruokana.

– Minä en ainakaan määrää mitä kukin syö. Jokainen saa syödä mitä haluaa, riippumatta mitä lukee siinä paperissa. Tämä ei tule missään tapauksessa olemaan velvoittava paperi, mitä siellä lukee, Kurvinen vastasi.

Tuleeko Kurvisen johdolla paperi, jossa ehdotetaan lihansyönnin rajoittamista puoleen kiloon päivässä?

– Se selviää, kun ohjelma julkistetaan. En tule antamaan kellekään mitään määräyksiä ruokavaliosta. Totta kai kannustan syömään terveellisesti.

– Oma mielipiteeni on, että pitäisi varsinkin kotimaisen kalan käyttöä lisätä, ja varsinkin kasviksia ruokaan. Punaisen lihan käyttöä itse kunkin on syytä vähentää jo terveydellistä syistä. Ruokaministerinä kannustan lisäämään kasviksia ruokavalioon ja kokeilemaan esimerkiksi kauhavalaista härkistä, Kurvinen mainosti kotikuntansa tuotetta.

– Miksikään ruokapoliisiksi en ryhdy, eikä valtio tule kyttäämään. Olen joidenkin julkisuuden henkilöiden kanssa samaa mieltä, että ei täällä valtio tulee kenenkään lautaselle kyttäämään. Se on hassu ajatus, Kurvinen vastasi.

Viittaat Teemu Selänteeseen?

– No, viittaan julkisuuden henkilöihin, jotka ovat asiasta puhuneet. Ei täällä mitään ruokapoliisia tarvita, mutta jokaisen kannattaa oman terveytensäkin takia lisätä kalan ja kasvisten käyttöä, Kurvinen totesi.

Tämä ilmastoruokaohjelma on siis pattitilanteessa, koska lihansyönti jumittaa?

– Ongelma on hallituskumppaneilla, Heillä oli ongelma tämän kanssa. He saivat joulun alla tämän kuitattavaksi ja he jumahtivat tähän kiinni, Kurvinen sanoi.

Lihakysymys pysyy ratkaisemattomana siis vielä kuukauden päivät. Virkamiesluonnos valmistui jo toissa kesäkuussa.

Virkamiesluonnos ilmastoruokaohjelmasta löytyy maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta.

Ilmastoruokaohjelma on maa- ja metsätalousministeriön vetämä projekti, ja Kurvinen todennäköisesti siitä aikanaan tiedotustilaisuuden tulee pitämään, mutta hanke on koko hallituksen hyväksyttävä.

Ilmastoruokaohjelma on kirjattu Sanna Marinin (sd) hallituksen hallitusohjelmaan.

– Laaditaan kansallinen ilmastoruoka-ohjelma, joka tähtää kulutetun ruoan ilmastojalanjäljen pienentämiseen sekä ymmärryksen lisäämiseen ruoantuotannosta.

– Lisätään julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa kasvispainotteisen ruoan osuutta. Lihan, kananmunien ja maidon osalta kuntia ohjataan suosimaan suomalaista lähi- ja luomutuotantoa, hallitusohjelma opastaa Kuvista ja hallituskumppaneita.