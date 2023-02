”We are the good guys” – näin Sdp kampanjoi, vaali­ohjelmassa visio täys­työllisyydestä

Työllisyyskeinot herättävät kilpailijoissa epäilyjä. Sanna Marin kuvaili Sdp:n työllisyyslääkkeitä yleisellä tasolla.

– Me puhumme oikeudenmukaisuudesta, arvoista, toivon ja valon viestistä, siitä aidosta vaihtoehdosta, jotta huominen olisi aidosti parempi kuin tämä päivä, pääministeri Sanna Marin (sd) puhuu yleisölle Clarion Hotelin edustalla Helsingin Jätkäsaaressa.

Marin jatkaa, ettei Suomi nouse ”oikeiston karvailla lääkkeillä”, vaan osaamisella.

– Meidän ainoa iso voimavara metsän – vihreän kullan lisäksi – on suomalaiset ihmiset, Marin sanoo.

Marinin puhetta seuraamaan tullut, it-alalla työuransa tehnyt Pekka Paajanen kertoo miettivänsä äänestyspäätöstään Sdp:n ja kokoomuksen välillä.

– Demareilla on yhteisvastuu, se on todella hyvä, pidetään huolta vähän kaikista. Kokoomuksella on positiivisena puolena talouden hoito. Kokoomus meinaa unohtaa heikko-osaiset. Demareilla on taas ongelmana, että helposti mennään budjetissa aika korkealle, Paajanen pohtii.

Pekka Paajanen ei ole vielä päättänyt, äänestääkö Sdp:tä vai kokoomusta. Parhaana vaihtoehtona hän pitää sitä, että molemmat puolueet päätyisivät samaan hallitukseen.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ylistää Marinia puheenvuorossaan johtajaksi, jolla on ”koeteltu kyvykkyys ja ennen kaikkea ne arvot, joilla tätä maata pitää johtaa”.

– We are the good guys (me olemme ne hyvät kaverit), Tuppurainen mainostaa puoluettaan.

18-vuotias Florentin Hildén on saapunut paikalle kuulemaan Marinin puhetta ja hakemaan esitteitä.

Sdp:n kannattajien keski-ikä on tunnetusti verrattain korkea. Lukiosta pian valmistautuva Hildén tunnustautuu Sdp:n kannattajaksi.

– Sdp:llä on hyvin vahvat arvot, tasa-arvo, demokratia, ihmisoikeudet, niitä haluan kannattaa. En usko, että nyt on oikea aika leikata. Hyvänä aikana voi leikata, nyt ei kannata, Hildén sanoo.

Sdp julkaisi eduskunta­vaaliohjelmansa Clarion Hotelissa lauantaina.

Kilpailevissa puolueissa on kiinnitetty huomiota Sdp:n erittäin kovaan työllisyystavoitteeseen: Sdp:n tavoitteena on ensin 80 prosentin työllisyysaste ja tämän jälkeen täystyöllisyys, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa työttömyys on pitkäkestoisesti alle viisi prosenttia.

Sdp tähtää eduskuntavaalien alla miljoonaan kohtaamiseen. Kuvassa Marin pitämässä puhetta Clarion Hotelin edessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen syytti Sdp:tä ihmisten harhaan johtamisesta ja sanoi, että Sdp:n tavoite edellyttää myös kovempia keinoja, kuten tulonsiirtojen leikkaamista kannustinloukkujen vähentämiseksi.

– Kun Sdp tavoittelee alle viiden prosentin työttömyyttä, pitäisi olla uskallusta käyttää veistä ja haarukkaa. Tanska on ainoita Pohjoismaita, joissa on ollut pitkiä aikoja alle viiden prosentin työttömyys. Se tarkoittaa joustavampia työsuhteita ja selvästi nopeammin loppuvaa ansiosidonnaista ja kannustavampaa sosiaaliturvaa, Mykkänen sanoi.

Sdp irtisanoutuu ”keppilinjasta” tyystin.

– Kunnianhimoinen työllisyystavoite on mahdollista tavoittaa ilman, että tarvitsee leikata esimerkiksi palkansaajilta työttömyysturvasta puolet pois, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi.

Marinin mukaan etuuksia leikkaamalla ei nosteta työllisyysastetta, vaan Suomessa tulee olla osaavaa työvoimaa, hyvä ympäristö yrityksille sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

Marinin mukaan Sdp:n keskeisimmät työllisyyslääkkeet liittyvät koulutuksen vahvistamiseen aina korkea-asteelle asti.

– Lisäksi tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat keskeisiä. Myös työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä, niin korkean osaamisen työvoimaa kuin muutakin työvoimaa.

Marin kuvailee siis työllisyyskeinoja hyvin yleisellä tasolla.

Marinin mukaan Sdp on valmis tarkastelemaan työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia, mikäli työmarkkinajärjestöt niitä kannattavat.

– Mielestäni palkansaajaliike on vastuullinen ja valmis tekemään päätöksiä, jos ne ovat oikeudenmukaisia.

Sdp esitti lauantaina kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajille. Antti Lindtmanin (sd) mukaan kiky-maksuista voisi rakentaa työkalun, joka voisi ”liikkua tarvittaessa palkansaajan ostovoiman suuntaan ja tarvittaessa kilpailukykyä vahvistavaan suuntaan”.

Esimerkkinä tällä hallituskaudella läpiviedystä kovasta työllisyystoimesta Marin mainitsee eläkeputken poistamisen.

Lindtman pitää hyvinä päätöksinä myös päivähoitomaksujen alentamista, opintotuen tulorajojen korottamista ja ulosottovelallisten suojaosuuden korottamista. Näitä toimia tulee Lindtmanin mukaan jatkaa.

Muina keinoina Lindtman mainitsee kotihoidon tuen ”joustavoittamisen” ja sitä kautta pikkulapsiperheiden kannustimien vahvistamisen sekä lupaprosessiaikojen nopeuttamisen työperäisessä maahanmuutossa.

– Sanoisin, että oppivelvollisuuden pidentäminen, Pohjoismainen työvoiman malli ja ikääntyneiden työllisyyden edistäminen, mukaan lukien eläkeputken poistaminen, tulevat avuksi myös ensi vaalikaudella, Lindtman näkee.