Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Sdp johtaa ihmisiä harhaan työllisyysohjelmallaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Sdp:n eduskuntavaalikampanjan avauksessa, että kansalaiset valitsevat vaaleissa ”toivon, kasvun ja paremman tulevaisuuden” ja ”kurjuuden ja leikkausten” välillä. Jälkimmäinen on Marinin mukaan oikeiston vaihtoehto.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan Marin syyllistyi pölhöpopulismiin.

– Sdp tekee arvovalintoja tulevien veronmaksajien piikkiin. Neljä vuotta sitten valtiovarainministeriö arvioi, että julkisessa taloudessa olisi tervehdyttämistä vielä pari miljardia, nyt arvio on Sdp:n hallituksen jälkeen yhdeksän miljardia seuraaville vaalikausille. Jos yksityistaloutta hoitaisi niin kuin Sdp haluaa hoitaa valtiontaloutta, edessä olisi niin pakkohuutokaupat kuin konkurssi, Mykkänen tylyttää.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi keskiviikkona Sdp:n talouslinjausten julkistustilaisuudessa, että oppositiopuolueet ovat hyvin pitkälti tukeneet velkaa lisääviä päätöksiä.

Sdp moittii vaaliohjelmassaan vaihtoehdottomuuden retoriikkaa, joka on Sdp:n mielestä vallannut talouspolitiikan.

Oikeiston vaihtoehto tarkoittaa kurjuutta ja leikkauksia, Sanna Marin sanoi Sdp:n kampanja-avauksessa.

Mykkäsen mukaan vaihtoehdottomuudesta syytetään, kun tosiasiat ärsyttävät.

– Se on tosiasia, että julkisessa taloudessa on tietyn verran rahaa käytettävissä, jos ei ajauduta jatkuvan velkaelvytyksen tielle. Meillä on jo tänä vuonna valtion korkomenot saman verran kuin yliopistojen ja opintotuen menot on yhteensä. Tämäkö on oikea tie?

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm syytti puheenvuorossaan muun muassa sosiaaliturvaan ja asumistukeen kohdistuneita leikkausesityksiä. Ilmeinen maalitaulu oli kokoomus.

Pitääkö kokoomus leikkausesityksistään kiinni?

– Kun Rönnholm tuntee hyvin Eurooppaa, kysyisin erityisesti häneltä, missä maassa on päästy Sdp:n tavoittelemaan alle viiden prosentin työttömyyteen ilman tulonsiirtojen leikkaamista kannustinloukkujen vähentämiseksi?

– Kun Sdp tavoittelee alle viiden prosentin työttömyyttä, pitäisi olla uskallusta käyttää veistä ja haarukkaa. Tanska on ainoita Pohjoismaita, joissa on ollut pitkiä aikoja alle viiden prosentin työttömyys. Se tarkoittaa joustavampia työsuhteita ja selvästi nopeammin loppuvaa ansiosidonnaista ja kannustavampaa sosiaaliturvaa.

Mykkäsen mielestä on jopa ”harhaan johtamista kaiken vallan päällä istuvalta puolueelta mennä väittämään, että halutaan alle viiden prosentin työttömyys ja kahdeksan kymmenestä suomalaisesta töihin, mutta jätetään kertomatta, että sellaisessa yhteiskunnassa ansiosidonnaista on lyhennetty ja porrastettu ja työn pitää olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvan”.

– Kyllä tässä yhteisiä tavoitteita löytyy, mutta jos tässä sinipunaan jouduttaisiin päätymään, se vaatisi meidän keinojen toteuttamista, jotta näiden Sdp:n tavoitteisiin päästään.

Eli kokoomus pitää kiinni sosiaaliturva- ja asumistukileikkauksista?

– Jos halutaan viiden prosentin työttömyyteen ja 80 prosentin työllisyysasteen, näistä keinoista on pakko pitää kiinni ja keksittävä vielä lisää.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen viestittää olevansa yllättynyt siitä, että Sdp:n ohjelma ”perustuu noin vahvasti velaksi elämiseen ja verojen kiristämiseen”.

– Tämä linja johtaa suomalaisten elintason laskuun ja hyvinvointiyhteiskunnan kurjistumiseen. Suomi ei kestäisi Marinin toista hallitusta.