Marin: Turkki ja Unkari voivat ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset erikseen

Pääministeri toisti viestinsä siitä, että on Suomen ja Naton etu, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon yhtä aikaa.

TURKKI saattaa hyväksyä uutistoimisto Bloombergin mukaan Suomen Nato-hakemuksen maaliskuussa ennen maan parlamentin vaalitaukoa.

Ruotsi ei nimettömien lähteiden mukaan pääsisi tähän junaan mukaan.

Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Natoon erikseen, eikä Natossa tunneta yhteistä jäsenyyttä.

IS kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd), onko mitään estettä sille, että Turkki käsittelisi Suomen hakemuksen erikseen ja ratifioisi ensiksi vain Suomen Nato-jäsenyyden.

– Hakemukset ovat omiansa, Suomi on hakenut Naton jäseneksi, Ruotsi on hakenut Naton jäseneksi. Meidän intressissä ja mielestäni koko Naton etu on se, että maat liittyisivät yhtä aikaisesti Naton jäseniksi, mutta on aivan totta, että emme pysty vaikuttamaan muiden maiden ratifiointiprosesseihin. Mikäli Turkki ja Unkari päättäisivät ratifioida nämä hakemukset erikseen, emme sille mitään mahda, mutta meidän viestimme on, että olisi kaikkien etu, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät yhtä aikaa Naton jäseniksi, Marin vastasi.

On siis mahdollista, että Suomen, Ruotsin ja Naton toiveista huolimatta Suomi ja Ruotsi liittyisivät Naton jäseniksi eri tahdissa.

Marin muistutti, että hallitus on antanut eduskunnalle Natoon liittymistä koskevan lakiesityksen.

– Mikäli tämä eduskunta lakiesityksen hyväksyy, meidän puolesta Suomi on valmis Natoon liittymään.

Marinin mukaan Suomella pitää olla toimintakykyä niin eduskuntavaalien alla kuin vaalien jälkeenkin.

– Itse pidän mahdollisena myös sitä, että mikäli tilanne muodostuisi erittäin vaikeaksi, Suomessa on mahdollisuus muodostaa esimerkiksi yhden puolueen vähemmistöhallitus eduskunnan laajalla tuella väliajaksi, joka pystyisi toimimaan myös poliittisena hallituksena ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, Marin väläytti.