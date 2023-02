Ruotsalaistoimittaja tivasi Sanna Marinilta, miksei Koraania saa polttaa Suomessa – näin Marin vastasi

– Et voi polttaa tuoliasi julkisilla paikoilla, Marin kertoi ruotsalaisille.

Ruotsalaistoimittaja kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd) Tukholmassa torstaina, miksi Koraanin polttaminen ei ole sallittua Suomessa.

Kysymyksen taustalla oli välikohtaus, joka on raivostuttanut Turkissa. Äärioikeistolainen poliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Turkin Ruotsin-suurlähetystön edessä.

– On meidän lainsäädännössämme ja perustuslaissamme, että on kunnioitus uskonnollisia asioita kohtaan. En usko, että on sallittua polttaa Koraania, mutta ei myöskään Raamattua, koska haluamme suojella sitä, että ihmiset saavat uskoa mitä haluavat, Marin vastasi.

Tämän jälkeen Marin lavensi vastaustaan.

– Uskon, että on myös lainsäädäntöä liittyen avoimen tulen tekemiseen julkisilla paikoilla. Et voi polttaa tuoliasi tai mitään julkisilla paikoilla. Älkää tehkö sitä Suomessa! Marin evästi ja naurahti perään.

Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa laki ei salli Koraanin julkista polttamista. Taustalla on uskonrauhaa koskeva pykälä.

Avotulen tekemisestä säädetään pelastuslaissa. Varomattomasta tulen käsittelystä voi saada sakkoja.