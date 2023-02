Pääministerit Marin ja Kristersson vannoivat Nato-yhteistyön nimeen – näin Koraanin polttoja kommentoitiin

IS:n Nato-kyselyn tulokset puhuttivat pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin tiedotustilaisuudessa. Marin vakuutti Suomen ja Ruotsin jatkavan Nato-tietä yhdessä, mutta jätti rivien välissä takaportin auki. Hän myös väläytti aikataulua Nato-jäsenyyden toteutumiselle.

Tukholman kauniit, vanhat talot kylpivät jo kevättalven auringonlaskussa, kun pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kävelivät rinta rinnan kohti Ruotsin hallituksen kanslian lehdistökeskusta.

– Onpa täällä kirkasta. Onko teillä nyt vaalit, Kristersson kysyi Marinilta.

Tuttavallista keskustelua. Hymyjä vaihdettu.

Kun Marin ja Kristersson saapuivat lehdistön eteen hymyillen, he toistivat tutut sanat: Ruotsi ja Suomi aikovat Natoon edelleen käsi kädessä, rinta rinnan, yhdessä.

Sävy ei ole muuttunut Kristerssonin viime vuoden lokakuun vierailusta Suomessa, jolloin pääministerit vannoivat toisilleen vuolaasti, että ”tällä matkalla ollaan yhdessä”.

– Matka Natoon kuljetaan yhdessä, Kristersson vannoi torstaina tiedotustilaisuudessa medialle yhdessä Marinin kanssa.

– Ruotsi ei ole ongelmalapsi. En pidä tästä vastakkainasettelusta, Marin täydensi.

Pääministerit päättivät kävellä yhtä matkaa lehdistötilaisuuteen Tukholman aurinkoisen sään saattelemana.

Suomen ja Ruotsin Nato-solmu ei kuitenkaan ota ratketakseen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan lisäsi viimeksi keskiviikkona ehtoja Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Ruotsin on Erdoganin mukaan kiellettävä Koraanin polttaminen, jos maa mielii Natoon. Hieman aiemmin Erdogan oli sanonut, että Turkki voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen Ruotsia.

Ruotsalaismedia halusi Nato-kuohunnan jälkeen etenkin Marinilta vastauksia. Paikalla tiedotustilaisuudessa oli myös Ilta-Sanomat ja muuta suomalaismediaa.

– Koraanin polttaminen ei ole sallittua Suomessa, miksi, ruotsalainen toimittaja kysyi Marinilta.

Marin takelteli hetken.

– Suomen lainsäädäntöön kuuluu, että.. on..kunnioitetaan uskonnon asioita. En usko, että Koraanin lisäksi Suomessa on sallittua polttaa myöskään Raamattua. Haluamme turvata sen, että ihmiset voivat uskoa mihin haluavat ja heillä on yksityisyyttä ja he saavat tukea myös tehdä niin, Marin aloitti.

– Suomessa ei myöskään saa sytyttää avotulta julkisella paikalla. Mitään ei saa sytyttää julkisella paikalla, edes tuolia. Älä tee sitä Suomessa, hän jatkoi ja nauroi.

Myös Kristerssonilta kysyttiin, ”onko lisää koraaninpolttoa luvassa.” Hän ei halunnut ennustaa asiaa.

– Valitettavasti ihmisille on mahdollista sabotoida Ruotsin Nato-jäsenyyyttä, hän kuitenkin myönsi.

Suomessa on säädetty rangaistavaksi uskonrauhan rikkominen. Sen tunnusmerkistö todennäköisesti täyttyy jonkin uskonnollisen yhteisön pyhänä pitämän kirjan polttamisessa tai muussa kaltoinkohtelussa julkisesti.

Viime aikojen tapahtumat Ruotsissa ovat Kristerssonin mukaan mutkistaneet kommunikaatiota Turkin kanssa. Ruotsin tavoitteena on hänen mukaansa täysi Nato-jäsenyys Suomen kanssa.

Marinin mukaan tavoite on, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä Vilnan huippukokoukseen mennessä.

Seuraava Naton huippukokous järjestetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa heinäkuussa. Jos Marinin toive käy toteen, Suomi ja Ruotsi olisivat suomalaisten kesälomakauteen mennessä Naton jäsenmaita.

Pääministerit vakuuttivat, että Suomi ja Ruotsi ovat täyttäneet kaikki jäsenyyden ehdot sekä kaiken, mistä Turkin kanssa sovittiin Madridissa viime kesänä. Suomi, Ruotsi ja Turkki solmivat tuolloin kolmikantasopimuksen, jonka ehtoja Ruotsi Kristerssonin mukaan täyttää koko ajan parhaansa mukaan.

Lisää kierroksia Nato-keskusteluun lisäsi torstaina Ilta-Sanomien Taloustutkimuslaitoksella teettämä kysely.

Siihen vastanneista suomalaisista 53 prosenttia olisi valmiita viemään Suomen Natoon ilman Ruotsia, ainakin tällä erää. Tuloksesta uutisoitiin laajasti myös Ruotsissa.

IS kysyi Marinilta, miten suuri painoarvo kyselyyn vastanneiden kansalaisten mielipiteellä on ja puhuivatko Kristersson ja Marin siitä, että Suomella voisi olla optio saada Nato-ratifiointi ennen Ruotsia, jos tilanne pitkittyy.

– Edelleenkään kaksi maata (Unkari ja Turkki) eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksia. Olemme hakeneet Natoon yhtäaikaisesti. Tietenkin haluamme, että molemmat maat hyväksytään Natoon yhtäaikaisesti, mutta emme lopulta voi päättää näiden maiden parlamenttien puolesta, millä tavoin he omat prosessinsa vievät loppuun, Marin vastasi.

– Tämä on Turkin käsissä, tämä on Unkarin käsissä, mutta meidän viestimme on selkeä: Suomen ja Ruotsin pitäisi liittyä Natoon samanaikaisesti, hän jatkoi.

Rivien välistä on siis luettavissa, että jonkinlainen takaportti jää auki. Jos esimerkiksi Turkki päättää ratifioida Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia, ei Suomi voi päättää Turkin parlamentin puolesta.

Myös muu media esitti Marinille kysymyksiä IS-kyselyyn liittyen.

Marinin viesti oli sama: Natoon mennään yhdessä.