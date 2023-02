Yritysjohtajat tyrmäsivät Purran maahanmuuttopuheet – ”Vastuutonta isänmaan vahingoittamista”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran väitteet siitä, ettei Suomi kykenisi houkuttelemaan taloudelle hyödyllistä maahanmuuttoa, sai aikaan Twitterissä kiivaan keskustelun.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran puheet maahanmuutosta ovat herättäneet kummastusta suomalaisten toimitusjohtajien keskuudessa.

Purra kirjoitti maanantaina viestipalvelu Twitterissä, että väitteet työperäisestä maahanmuutosta ovat ”bluffia”, ja ettei Suomi ole juuri onnistunut houkuttelemaan sellaisia maahanmuuttajia, joista olisi taloudellista hyötyä yhteiskunnalle.

Kansainväliseksi myyntimenestykseksi yltäneestä Angry Birds -pelistä tunnettu liikemies Peter Vesterbacka arvostelee ankarasti Purran väitteitä.

– Teidän jutut on on kuultu niin monta kertaa. Ette vastusta kaikkea maahanmuuttoa, mutta vastustatte kuitenkin. Olen perehtynyt avauksiinne, ja ne on juuri tätä tasoa. Ette tiedä yhtään mistä puhutte. Ja jos tiedätte, vastuutonta isänmaan vahingoittamista, Veterbacka twiittasi.

Myöhemmin Vesterbacka toi Twitterissä esille myös sen, miten tärkeää ulkomaalainen työvoima suomalaisille pelifirmoille on.

– Suomalaisissa pelifirmoissa kymmeniä eri kansalaisuuksia duunissa, maailman parhaat tekijät tekemässä maailman parhaita pelejä. Ikävä että meillä on näitä haitta-poliitikkoja ankeuttamassa kaikkien elämää, Vesterbacka sivaltaa.

Myös Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark osallistuu keskusteluun ja kertaa twiitissään Nokian palkanneen Suomeen vuoden 2022 aikana noin 700 uutta osaajaa Suomeen, joista lähes puolet oli Lundmarkin mukaan rekrytoitu Suomen ulkopuolelta.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää ottaa niin ikään osaa keskusteluun.

Hän painottaa, että suomalainen hoiva-ala on hyvin riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta.

– Mehiläisen ohjelmistokehityksessä on lukuisia eri kansallisuuksia. Hoivakodit eivät pyörisi ilman maahanmuuttajia. Ja hoivakoteja ovat rakentamassa maahanmuuttajat, Järvenpää twiittaa.

Purra vastasi myöhemmin saamaansa kritiikkiin.

– Jos avauksiimme jaksaisi tutustua muutenkin kuin Vesterbackan haittaedustajista puhuvien twiittien kannustamana, saattaisi nopeasti huomata, että kritisoimme sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta ja sen autuuteen vetoamista, hän kirjoitti.

Perussuomalaiset julkaisivat maanantaina maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa, jossa puolue esittää, että Suomen ei tulisi sallia työperäistä maahanmuuttoa EU ja ETA-maiden ulkopuolelta.