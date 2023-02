Jopa vasemmistoliiton kannattajista enemmistö pitää Natoon liittymistä oikeana päätöksenä.

Suomalaisista 82 prosenttia on sitä mieltä, että päätös Natoon liittymisestä on oikea.

Suomalaisten Nato-jäsenyyden kannatus on koko ajan vahvistunut ja vankistunut.

IS:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 82 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen päätös liittyä Natoon on oikea. Päätöstä pitää vääränä vain kahdeksan prosenttia suomalaisista.

– Meillä on todella vahva konsensus tästä. Yhtään korkeampi luku antaisi jo aihetta epäillä, että elämme Pohjois-Koreassa. Demokraattiselle maalle tuo on aivan ylärajoilla oleva lukema, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo.

Rahkonen näkee, että suomalaiset lähettävät tiukan viestin Turkille, Yhdysvalloille ja Natolle, että Suomi haluaa Natoon.

IS:n kyselyn mukaan suomalaisista 53 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen ei pidä odottaa Ruotsia eikä Suomen jäsenyyden toteutuminen saa riippua siitä, minkälainen on Ruotsin aikataulu. Suomalaisista vain 28 prosenttia on sitä mieltä, että Ruotsia pitäisi odottaa ja mennä samaan aikaan Natoon.

Naton kannatus ei ole laskenut Suomessa, vaikka Rahkosen mielestä ensijärkytys Venäjän hyökättyä Ukrainaan on laantunut ja sota on normalisoitunut.

– Liittyminen alkaa tuntua suomalaisten mielissä entistä oikeammalta ratkaisulta.

Suomalaisilta ei ole aiemmin kysytty, onko päätös liittyä Natoon oikea vai väärä. Ylen ja Helsingin Sanomien kyselyissä viime kesänä jo lähes 80 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen pitää liittyä Naton jäseneksi.

Syksyllä Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan kyselyssä lähes 80 prosenttia suhtautui Nato-jäsenyyteen myönteisesti ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselyssä jo 85 prosenttia.

– Naton kannatus Suomessa on nyt vahvempaa kuin koskaan, Rahkonen toteaa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Juho Rahkosen mukaan Suomessa on vahva konsensus Nato-jäsenyydestä.

Kaikkien puolueiden kannattajista selvä enemmistö pitää Natoon liittymispäätöstä oikeana.

– Nyt vasemmistoliitonkin kannattajien selkeä enemmistö on kääntynyt tälle kannalle, vaikka siellä oltiin aluksi epäileväisempiä.

Vasemmistoliiton äänestäjistä 62 prosenttia pitää nyt oikeana päätöstä hakea Natoon. Vääränä ratkaisua pitää 18 prosenttia ja 20 prosenttia ei osaa sanoa.

Lähes vuosi sitten Taloustutkimuksen kyselyssä vasemmistoliiton äänestäjistä vain 23 prosenttia kannatti ja 61 prosenttia vastusti jäsenyyttä.

Siitä, kun Nato-juna lähti liikkeelle, on kohta vuosi aikaa. Taloustutkimuksen juuri Venäjän hyökkäyksen aikaan helmikuun lopussa tekemässä kyselyssä Natoon liittymistä kannatti 53 prosenttia suomalaisista.

Silloin vain kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja vihreiden äänestäjistä yli puolet kannatti Natoa.

– Mielipiteet muuttuivat yhdessä yössä.

Suomen Nato-suurlähettiläs Klaus Korhonen jätti Suomen Nato-hakemuksen Brysselissä toukokuussa.

Myös kaikissa ikäryhmissä Naton liittymistä pidetään nyt oikeana päätöksenä.

Vain 25–49-vuotiaissa on hieman enemmän niitä, jotka pitävät päätöstä vääränä.

– Vahvimmin Nato-jäsenyyttä tukevat vanhemmat ihmiset.

Kaikkein vahvinta kannatus on yli 65-vuotiaiden keskuudessa, yli 90 prosenttia. Nuorimmissakin ikäluokissa, 18–34-vuotiaiden joukossa kannatus on 73 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli Ilta-Sanomien toimeksiannosta 1021 henkilöä 30.1.–1.2.2023. Kysely tehtiin internetpaneelissa. Otos edustaa Suomen 18–79-vuotiasta väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.