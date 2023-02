Kommentti: Petteri Orpon paineet kasvavat – veikö translain tukeminen kokoomuksen kannatuksen alamäkeen?

Ylen tuore gallup tuo vipinää vaalitaisteluun. Kaikki on mahdollista, eikä kokoomuksen Petteri Orpon pääministeriys olekaan kirkossa kuulutettu, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi ja kysyy, veikö translaki kokoomuksen kannatuksen alamäkeen.

Vaaleihin on tasan kaksi kuukautta.

Nyt menee jännäksi.

Ylen tuoreen gallupin mukaan Sdp (19,1 %) on ohittanut perussuomalaiset (18,4 %) ja kokoomus (21,6 %) on tippunut sen verran, että aikaisempi 5 prosenttiyksikön ero Sdp:hen on supistunut 2,5 prosenttiyksikköön.

Jos tuollainen tulos lyötäisiin pöytään 2. huhtikuuta, se tietäisi todennäköisesti sinipunahallitusta ja pirullisen vaikeita hallitusneuvotteluita.

Eniten huomiota kiinnittää siis kokoomuksen kannatuksen lasku. Kokoomus on yhä ykkönen, mutta se on gallupin suurin putoaja, vaikka muutokset mahtuvatkin virhemarginaaliin.

Sinänsä se ei ole yllätys. Niin kävi myös Juha Sipilän johtamalle keskustalle 2015 vaalien alla.

Kokoomuksen on epäilty olevan loppusuoralla itse itsensä suurin vihollinen ja Petteri Orpon ”sammakoita” lasketaan sekä puolueen vihollisten että omien joukossa.

Mutta kun syitä miettii, yksi ajatus tulee väistämättä mieleen.

Johtuuko kokoomuksen kannatuslasku siitä, että se tuki tammikuussa hallituksen esitystä translaiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa?

” Tätä teoriaa tukisi sekin, että Sari Essayhin kristillisdemokraatit on gallupin suurin nousija. Puolueen kannatus nousi 1,1 prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin.

Eilinen lopullinen äänestys eduskunnassa ei ole gallupiin ehtinyt vaikuttaa, mutta varsinkin moni puolueen konservatiivinen kannattaja on julkisuudessakin ihmettelyt puolueen linjaa kiistellyn lain suhteen.

Myös sitä on ihmetelty, osa naureskellutkin, että kokoomus ajoi lakiin linjan, että sukupuoli-ilmoituksen voi tehdä kerran vuodessa.

Eilen esimerkiksi Eija-Riitta Korhola, puolueen entinen varapuheenjohtaja, ilmoitti eroavansa kokoomuksesta. Syitä oli muitakin, mutta translaki yksi.

Toisaalta perussuomalaisen kannatus laski vajaalla prosenttiyksiköllä.

Tutkimuksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylellä, että aikaisempaa isompi osa ennen kokoomusta kannattaneista ei nyt ilmoittanut kantaansa.

Kannastaan epävarmoja on muutenkin enemmän kuin viimeksi, nyt kantansa ilmoitti vain 69 prosenttia vastanneista.

Pääministeri Sanna Marinin johtaman Sdp:n kannatus on pysynyt kutakuinkin ennallaan, nyt se nousi 0,3 prosenttiyksikköä.

Mutta se, että istuva pääministeri pitää vielä kaksi kuukautta ennen vaaleja puolueensa kakkospaikalla, on hyvä saavutus.

Jos Sdp ponkaisisi pääministeripaikalta ykköseksi, vastaavaan saavutukseen on yltänyt viimeksi Paavo Lipponen (sd) 1999 vaaleissa. Toinen perättäisen vaalivoiton ottanut pääministeri on keskustan Matti Vanhanen 2007.

2011 vaaleissa tulikin sitten perussuomalaisten ”iso jytky”, ja suomalainen puoluekenttä meni pysyvästi uusiksi.

Jos Ylen gallupin perusteella aletaan tehdä hallitusta, sinipunan todennäköisyys kasvoi jälleen jonkin verran.

Mutta, kuten sanottu, hallitusneuvotteluista tulisi pirullisen vaikeat.

Sdp esitteli keskiviikkona talousohjelmansa, joka eroaa kokoomuksen linjasta kuin yö päivästä tai kuu auringosta.

Säästöjä siinä ei ole nimeksikään verrattuna kokoomukseen, joten jommankumman pitäisi antaa näyttävästi periksi hallitusneuvotteluissa.

Nykypohjaa on turha haikailla, vaikka hallituspuolueiden yhteinen kannatus on 51,1 prosenttia.

Annika Saarikon johtama kepukaan ei ole nimittäin niin masokistinen, että se lähtisi uudelle hallituskierrokselle vihreiden kanssa, varsinkin kun vihreät (10,3 %) meni jälleen kepun (10,1 %) ohi.

Myös Riikka Purran paineet kasvoivat.

Kun Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat torjuneet hallitusyhteistyön jo etukäteen perussuomalaisten kanssa, puolue voi varmistaa hallitukseen pääsyn vain olemalla suurin.

Monet, muun muassa tämän kirjoittaja, ovat pitäneet mahdollisena myös persujen ykköspaikkaa.

Nyt se mahdollisuus näyttää pienemmältä.

Kaksi kuukautta on samaan aikaan sekä lyhyt että pitkä aika.

Kaikki on mahdollista.