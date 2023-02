Kummankin on tultava roimasti vastaan, jotta yhteinen hallitusohjelma saataisiin muodostettua, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Sdp:n ja kokoomuksen talouspoliittiset ohjelmat ovat kuin yö ja päivä. Kokoomus lupaa ensi vaalikaudelle kuuden miljardin euron sopeutusta ilman veronkorotuksia. Sdp tarjoaa 1–2 miljardin sopeutusta painottaen veronkorotuksia.

Mitä sanovat asiantuntijat? Talouspolitiikan arviointineuvoston mielestä julkista taloutta täytyy sopeuttaa mittavasti, 1–1,5 miljardia euroa vuodessa, yhteensä noin 10 miljardia euroa kahden vaalikauden aikana.

Valtiovarainministeriön mukaan julkista taloutta pitäisi sopeuttaa kuuden miljardin edestä ensi vaalikaudella ja tästä yli puolet täytyisi toteuttaa leikkauksin tai veronkiristyksin. Loput hoituisivat rakenneuudistuksilla ja kasvupanostuksilla.

Asiantuntijoiden mukaan toimiin on tartuttava heti ensi hallituskauden alussa, jotta velkasuhde saataisiin laskemaan kahdessa vaalikaudessa.

Sdp on valmis vaatimattomiin, 400 miljoonan euron leikkauksiin hallituskauden aikana. Puolueen mukaan 300 miljoonan euron säästöt saadaan matkakuluista, tilakustannuksista ja julkisista hankinnoista.

Veropuolelta puolue on löytänyt huomattavasti enemmän tilkittävää, kuten esimerkiksi suurten perintöjen jyrkempi verotus ja pääomatuloveron nostaminen. Sdp uudistaisi myös listaamattomien yritysten osinkoverotusta ja rajaisi yrittäjävähennyksen vain pienille yrityksille. Puolue on arvioinut, että veronkiristyksillä saataisiin kasaan jopa 2,5 miljardia. Verotuotto-odotuksia voi kuitenkin luonnehtia optimistisiksi.

Vaikka sopeutustoimia on listattu yhteensä lähes kolmen miljardin euron edestä, julkinen talous vahvistuisi Sdp:n vaihtoehdossa vain 1–2 miljardia, koska osa rahoista käytettäisiin talouskasvun vahvistamiseen ja menolisäyksiin. Sdp:n mukaan tulo- ja menosopeutusta on jatkettava 2–3 vaalikautta, kun muut puhuvat kahdesta vaalikaudesta.

Kokoomus on listannut talouspoliittisessa ohjelmassaan kuuden miljardin euron edestä suoria säästöjä ja rakenneuudistuksia.

Kokoomus jarruttaisi valtion menojen kasvua miljardilla eurolla puuttumalla indeksikorotuksiin. Puolustus- ja koulutusmenojen indeksikorotuksiin puolue ei koskisi, mutta esimerkiksi työttömyysturva ei kokoomuksen mielestä saisi nousta palkkoja nopeammin. Yritystuista puolue leikkaisi puoli miljardia.

Myös kokoomus tehostaisi julkista hallintoa säästämällä muun muassa tilakustannuksista ja kilpailuttamalla julkisia hankintoja. Kokoomus tavoittelee näistä yhteensä puoltatoista miljardia, kun taas Sdp arvioi säästöiksi pari sataa miljoonaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua kokoomus hillitsisi miljardilla.

Kokoomus säästäisi asumistuesta puoli miljardia ja toiset puoli miljardia saataisiin kasaan työllisyysuudistuksilla, kuten lyhentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi puolue leikkaisi miljardin eri hallinnonaloilta ”tinkimällä vähemmän tärkeistä menoista”. Koulutuksen, turvallisuuden ja oikeuslaitoksen puolue rajaisi säästöjen ulkopuolelle.

Myös Sdp ilmoittaa tavoitteekseen julkisen talouden vahvistamisen kuudella miljardilla eurolla ensi vaalikauden aikana, mutta tästä kolme miljardia tulisi työllisyyden vahvistumisesta. Se edellyttäisi työllisyysasteen nousua nykyisestä 74 prosentista 80 prosenttiin ensi vaalikauden aikana. Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi itsekin tiedotustilaisuudessa, että työllisyystavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Työllisyyskeinoja puolue ei vielä kertonut.

Lisäksi Sdp luottaa siihen, että julkinen talous vahvistuisi miljardilla eurolla, jos talouskasvu olisi kaksi prosenttia vuosittain. Valtiovarainministeriö on ennustanut tuleville vuosille reilun prosentin tai vajaan puolentoista talouskasvua.

Sekä Sdp että kokoomus saavat paperilla vahvistettua julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla, mutta kummankin puolueen suunnitelma on helppo leimata suurelta osin unelmahötöksi.

Sdp:n suunnitelmasta peräti neljä miljardia lepää talouden ja työllisyyden kasvun varassa – vailla mitään konkreettisia toimia. Puolue ei ole toistaiseksi kyennyt esittelemään ainuttakaan uudistusta, jolla työllisyyttä saataisiin parannettua. Talouspolitiikan arviointineuvosto totesi keskiviikkona, että monet helposti toteutettavat työllisyystoimet on jo tehty ja työllisyysasteen nosto voi olla entistä vaikeampaa.

Kokoomus puolestaan tavoittelee julkisen hallinnon tehostamisella, hankintojen kilpailutuksilla ja kustannustehokkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla 2,5 miljardin säästöjä. Voi kysyä, kuinka uskottavaa näiden säästöjen toteutuminen on, kun samoista kohteista on yritetty hakea säästöjä jo vuosikausia. Myös yritystukien leikkaaminen on osoittautunut aiemmin kovin vaikeaksi puolueille.

Vaikka luvut ovat paperilla isoja, kummankin puolueen suunnitelma julkisen talouden tervehdyttämiseksi huutaa vielä konkretiaa ja lepää nyt suurelta osin toiveiden varassa.

Se on kuitenkin selvää, että Sdp:n ja kokoomuksen talouslääkkeiden yhteensovittaminen näyttää vaikealta. Kummankin on tultava vastaan roimasti, jotta yhteinen hallitusohjelma saataisiin muodostettua.